El Gobierno envía más pliegos de jueces al Senado y reúne a la mesa política antes de la visita de Adorni al Congreso

El Gobierno envió 26 pliegos al Senado para cubrir vacantes en la Justicia que se añaden a los 77 que ya ingresaron en la Cámara Alta y que tienen que discutirse en la comisión de acuerdos. El Ejecutivo también remitió esta semana el proyecto de reforma política para eliminar las PASO. Ambas iniciativas se suman al polémico proyecto para modificar la ley de discapacidad .

En ese marco, y con el ingreso prohibido para los periodistas acreditados en Casa Rosada, la mesa política del oficialismo tenía planeado volver a reunirse en el despacho de Manuel Adorni , que el miércoles brindará su informe en Diputados en medio de las denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas . Finalmente el encuentro se postergó para el lunes.

Como adelantó Clarín , el Presidente confirmó que acompañará al ministro coordinador durante su exposición en Diputados, en una sesión que promete ser escandalosa ."Voy a estar ahí. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, ratificó el jefe de Estado en una entrevista en Neura. El resto de los ministros podrían asistir a la sesión en la Cámara Baja.

El ministro coordinador pretende evitar las preguntas sobre su patrimonio y que no tengan que ver directamente con la gestión del gobierno.

Karina Milei encabezará a principios de la semana la mesa con los principales referentes políticos del oficialismo, que se había previsto originalmente para este viernes. La Libertad Avanza busca retomar la iniciativa, pero hasta ahora ninguno de sus proyectos reúne voluntades en el Congreso .

La semana pasada no había sido de la partida Luis Caputo , de gira en los Estados Unidos. Tras 10 meses de caída de recaudación y de inflación en alza, el Gobierno mira con entusiasmo el crecimiento de la recaudación de ingresos brutos en algunos distritos para justificar el fervor del ministro de Economía, que prometió que los próximos 18 meses serán los mejores que se recuerden .

El jueves, el oficialismo recibió una buena noticia de tribunales, cuando la Cámara Laboral revocó un fallo de primera instancia y rehabilitó los artículos suspendidos de la Reforma laboral. El Gobierno insiste con un fallo definitivo en la Corte Suprema a través de un per saltum y con un recurso extraordinario ante el máximo Tribunal para frenar el pago de $2.5 billones a las universidades .

Mientras el oficialismo intenta conseguir un fallo favorable de los supremos, Santiago Caputo denunció públicamente una maniobra del vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti para desprestigiar a Ricardo Lorenzetti. Los cortocircuitos dentro del oficialismo también atraviesan la política judicial, como demostró el nombramiento de Juan Mahiques en detrimento de Guillermo Montenegro, al que empujaban Caputo y el actual procurador Sebastián Amerio.

Hace exactamente siete días, la interna libertaria recrudeció entre los sectores que responden a la secretaria general de Presidencia, mientras los principales funcionarios del oficialismo conversaban en la misma oficina . La excusa para la pelea fue el avance en la Justicia de una denuncia de Sebastián Pareja en la Justicia.

Javier Milei saldó la discusión a favor de Lilia Lemoine y su hermana en detrimento de las Fuerzas del Cielo, que se referenciarse en Caputo y en el streamer Daniel Parisini. Este sábado, Karina encabezará un acto en la localidad bonaerense de Suipacha con Pareja y Diego Santilli .

Temprano, por la mañana, la hermana del mandatario recibió al gobernador de Chaco Leandro Zdero , aliado electoral del oficialismo, en un encuentro para empezar a conversar la confluencia en los comicios provinciales y nacionales de 2027. De la reunión participaron el ministro del Interior y Eduardo “Lule” Menem, principal armador territorial de LLA.

Zdero, de origen radical, está preocupado porque el peronismo se muestra cada vez más competitivo en Chaco. Así se lo transmitió a Mauricio Macri, que lo visitó la semana pasada en un acto partidario en su provincia.

La semana pasada Karina, Santilli y Menem habían recibido a los ejecutivos provincial de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , que también compartieron el sello con LLA el año pasado.

El jefe del PRO -que estuvo reunido a solas con Paolo Rocca y se muestra cada vez más distante de la Casa Rosada - tiene planeado visitar ambos distritos entre mayo y junio. Karina Milei, en una reunión en la sede partidaria, el viernes pasado, ratificó que no tiene pensado asociarse al macrismo en la Ciudad , donde Adorni ya no tiene chances de ser candidato y todos los caminos conducen a Patricia Bullrich, que entusiasmada por sus números en las encuestas no descarta otras alternativas con proyección nacional .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín