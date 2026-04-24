Evasión en la AFA: piden agravar el procesamiento de Tapia y Toviggino y se complica más su situación judicial

El fiscal de la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá , pidió este viernes que se agraven los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , y del resto de los dirigentes acusados por la apropiación indebida de impuestos y aportes.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el fiscal de Cámara presentó un escrito ante el tribunal en el que sostuvo que se deben ratificar los procesamientos dictados y además sumar a la acusación las retenciones por publicidad que deben cobrar los clubes.

La Cámara convocó a una audiencia para el próximo cinco de mayo para escuchar las apelaciones de las defensas. Luego de eso los jueces los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio quedarán en condiciones de resolver si confirma o revoca los procesamientos. Si los ratifica, la causa quedará en condiciones de ir a juicio oral.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín