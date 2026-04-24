Un adolescente de 15 años apuñaló a un compañero del colegio en Río Negro: hay tres demorados

Un adolescente fue apuñalado este jueves al mediodía por otro compañero a la salida del colegio en Viedma, Río Negro. La Justicia demoró a tres personas , dos de ellos menores de edad, e investiga el origen del enfrentamiento.

El episodio se produjo luego de que la víctima saliera del Colegio N°8, ubicado entre las calles Buenos Aires y Guido, y fuera interceptado por un grupo de chicos. En ese contexto, se produjo una pelea en plena vía pública y uno de los agresores, de 15 años, lo hirió con un arma blanca .

Tras el ataque, efectivos que realizaban tareas de prevención en la zona montaron un operativo cerrojo y lograron ubicar a los sospechosos a pocas cuadras . En total, fueron demoradas tres personas: dos menores de edad y un joven de 19 años, que fue trasladado a una comisaría para la verificación de antecedentes.

Voceros de la Policía de Río Negro confirmaron que el hecho no se produjo en el interior ni enfrente de la escuela, sino sobre la calle Buenos Aires, una zona céntrica de la ciudad. Asimismo, sostuvieron que los presuntos implicados no tienen relación con la institución educativa.

El estudiante herido fue asistido en el lugar y luego derivado al Hospital Zatti junto a su padre. Allí, los médicos confirmaron que la lesión no fue de gravedad y que se encuentra fuera de peligro .

En paralelo, la Fiscalía de Viedma avanzó con la investigación para determinar cómo se originó el conflicto. Por este motivo, se analizan cámaras de seguridad del sistema 911 y registros de viviendas cercanas, además de tomar testimonios a testigos del hecho.

Por su parte, el adolescente señalado como autor del ataque quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que es inimputable por su edad, ya que tiene menos de 16 años.

Fuente: TN