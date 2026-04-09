Quién es “Tati” Leclercq, la residente del Hospital Rivadavia investigada por el caso del propofol

Luego de que el anestesista Alejandro Zalazar fuera hallado sin vida en su departamento por una sobredosis de propofol y fentanilo , la Justicia inició una investigación para desentrañar una presunta red de robo y venta de sustancias por parte de personal de la salud.

Entre los involucrados señalados se encuentra Chantal “Tati” Leclercq , una joven residente de tercer año del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia.

Según pudo reconstruir Infobae , “Tati” vive en la zona norte del Gran Buenos Aires, estudio medicina y se graduó en 2022 en la Universidad Austral.

Fue en dicho establecimiento que se hizo amiga de Delfina “Fini” Lanusse, también residente de anestesiología (ella del Hospital Italiano) y vinculada a la causa. Ambas mantenían una relación muy cercana: compartían varios momentos de ocio y posteaban fotos juntas en sus redes.

Si bien las dos solían tener sus perfiles públicos, en los últimos días decidieron poner todas sus cuentas en privado.

Leclercq fue allanada este último miércoles por la mañana. Un doble comando integrado por la Sub DDI de Tigre y la Policía de la Ciudad ingresó en su casa del country Santa Bárbara. Allí, le secuestraron un teléfono celular y un iPad, que serán peritados por la DATIP, el ala pericial de la Procuración.

El allanamiento fue requerido por el fiscal Eduardo Cubría al juez Santiago Bignone, en el marco de la causa por muerte dudosa que investiga el fallecimiento de Salazar, hallado muerto el 20 de febrero pasado en su departamento de la calle Santa Fe con una vía conectada a su pie derecho. En el departamento se halló propofol y midazolam , confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

El pedido de secuestro enviado por Bignone al Juzgado de Garantías No. 5 de San Isidro incluyó estas sustancias, así como cualquier aparato electrónico. Sin embargo, no se halló medicamento alguno en la casa. Leclercq, presente en el lugar, colaboró con el procedimiento.

¿Acaso “Tati” está imputada en la causa? Altas fuentes del caso aseguraron a este medio que la joven médica no se encuentra formalmente acusada. La ficha del expediente por la muerte de Salazar en el sistema del Poder Judicial todavía no incluye imputados . El legajo policial del día la marcó simplemente como “identificada”. La lectura del requerimiento, realizada por un policía de la Bonaerense, no la acusaba de delito alguno.

Por otra parte, un juez de instrucción porteño puede pedir allanar a una persona involucrada en un caso sin imputarla. Por ejemplo, puede requerir el allanamiento de una posible testigo ante la chance de que no colabore.

La joven médica entró en la trama del caso cuando fue mencionada por un superior en el Hospital Rivadavia en la denuncia que realizó la AAARBA, la asociación porteña de anestesiólogos, radicada en el Juzgado No. 47 de Javier Sánchez Sarmiento. Esa causa, precisamente, investiga el supuesto hurto de medicación en el Hospital Italiano, donde se desempeñaba Lanusse.

La causa por la muerte del enfermero Eduardo Bentancourt, hallado sin vida en su departamento de la calle Oro con una marca de inyección en el pliegue del codo derecho, continúa sin imputados, al menos, según los datos cargados en el sistema del Poder Judicial.

El expediente, con una investigación del fiscal Carlos Vasser, espera novedades cruciales. La Policía Federal Argentina deberá peritar varias ampollas de fentanilo rotas , halladas en la escena. También se esperan los resultados a las pericias toxicológicas a muestras tomadas del cuerpo del enfermero, para determinar qué provocó la cardiopatía que lo mató.

Los eventos, conocidos como “ Fiesta del propofol ”, se realizaban en espacios privados, según surge de la investigación. De acuerdo a fuentes judiciales y hospitalarias, había dos modalidades: encuentros de carácter sexual, en los que se invitaba a conocidos, y experiencias “vendidas” a clientes que buscaban “viajes controlados” con supervisión médica improvisada.

En ambos casos, se dosificaban los fármacos y se establecía una suerte de guardia médica. Siempre había alguien preparado con un ambú , el dispositivo utilizado para brindar asistencia respiratoria en caso de que algún participante sufriera apnea, situación que puede derivar en paro respiratorio. Entre médicos, la acción de aplicar el ambú se denomina “ambucear”.

Fuente: Infobae