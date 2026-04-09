El desgarrador llanto del papá del nene que murió en Comodoro Rivadavia: “Lo mataron, quiero justicia”

“A Ángel lo mataron” . Con esa frase, el papá del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia sintetizó el pedido de Justicia por el chico, fallecido cuando estaba bajo la guarda de su mamá.

“ Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano ¿qué me van a decir? ”, expresó el papá, que apunta a la madre del nene por su muerte.

La Justicia de Chubut investiga la muerte del niño, que estaba a cargo de la madre cuando se produjo su fallecimiento. El Poder Judicial había ordenado que se revincule con la mujer. El padre sostiene que esa relación era violenta y la responsabiliza por el desenlace.

En el comienzo del funeral se podía ver cómo familiares ya llegados estaban abrazando y consolando a Luis , el padre del pequeño que murió. Ya alrededor de las 14:40 llegó el coche fúnebre y él, a la cabeza, cargó el cajón con los restos de su hijo.

Ya una vez en el cementerio, tras un gran aplauso que se realizó, tanto Luis como su pareja, Lorena , tomaron la palabra ante los medios. “ Hicimos todo. Nunca le hicieron caso a Ángel. Por eso ahora está sin el nene ”, aseguró ella.

Sobre los reclamos de tenencia del hijo, el padre aseguró maltratos cuando mostró videos del nene pidiendo vivir con él. “ Que vengan y me digan enfrente mío cómo me dijeron cuando les mostré el video del nene llorando diciendo que quería venir conmigo. ‘Eso no me importa’, me dijo , y me tiró como un CV a una basura. Me faltaron el respeto, hicieron abuso de poder contra mí y nunca me dieron bola”, aseguró.

“Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista, si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, agregó.

“ Cuando confirmaron la muerte a mi hijo, ella (la madre) ya estaba presentando un papel para que no sea detenida . Con su abogado lo presentó ella, que no la detengan sin pruebas. Pero qué mas pruebas quieren. Mi hijo estaba sano”, cuestionó sobre una de las tantas actitudes que la madre tomó durante el hecho.

Entre lágrimas, angustia y dolor, fue contundente con su pedido de justicia: “A protección, a mi abogado, a todos les advertí que iba a pasar esto. Y pasó, ¿qué más quieren? A mí no me van a devolver a mi hijo. Quiero justicia por mi hijo. Que paguen, ¿por qué ella ahora está en la calle tranquila y yo sufriendo acá? Mi hijo pidió, se hizo escuchar y nadie le dio bola. Les di a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto ”.

Luego, Lorena, volvió a apuntar contra la madre de Ángel. “ Cuando nosotros estábamos pidiendo el cuerpo en Fiscalía, ella entró y mi sobrino la escuchó que dijo que le den el cuerpo, que no tenía golpes . ¿Por qué se adelantó a decir que no tenía golpes? Y ahí desapareció. Ni fue al velorio. ¿No les parece raro?”, dijo ante las cámaras.

A pesar de una versión sobre presencia de golpes en la cabeza, tanto Luis como Lorena aseguraron que a ellos Fiscalía no les confirmó nada, y que el resultado de la autopsia aún lo están esperando. “ Es dudosa la causa de muerte. No hay nada que certifique cuál fue la causa del paro cardiorrespiratorio ”, remarcaron.

También apuntaron contra la pareja de la madre. “ ‘Tu hijo es una carga para mi , porque tengo que cuidar a los dos y no puedo’, así me dice”, contó Luis sobre lo que le decía el hombre. “ Me rompí el lomo para cuidar a mi hijo y nunca le pasó nada . Jamás le pasó nada. Yo andaba por todos lados. Se lo dieron tres meses y me lo mató”, agregó. Luego de eso, no pudo seguir hablando.

Sin embargo, Lorena continuó con su descargo. “Dicen que el nene iba sucio al jardín, le contaba a los compañeritos cómo la mamá le pegaba, iba con hambre, gritaba, no quería pintar. Los alejaron de todos y los encerraron en una pocilga ”, detalló.

Por último, con dolor, cerró: “Ángel era un amor, pero ya no va a estar. Era un hijo para mí. No sé cómo se sigue como familia, no sé cómo vamos a hacer. Tenemos que volver a casa, volver a ver su ropa, sus juguetes, su cepillo de dientes. Tenemos que volver a casa con todos sus recuerdos ”.

De momento, los vecinos, allegados y seres queridos de la familia de Ángel, Lorena y Luis organizaron una manifestación para el viernes a las 11 en frente de la Fiscalía para reclamar justicia.

La muerte de Ángel en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras un grave episodio respiratorio, disparó una denuncia pública de la madrastra del menor, que acusa a la madre biológica de abandono y apunta contra las autoridades provinciales por supuestas negligencias en la restitución del niño .

En el segundo día posterior al fallecimiento, el Ministerio Público Fiscal informó que adoptó “las primeras medidas de investigación” y solicitó la autopsia al cuerpo de Ángel para esclarecer la causa exacta de muerte. Además, detalló que “el padre denunciante está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito de fiscalía y ya tuvo contacto con el equipo de investigación asignado al caso”.

La confirmación institucional coincide con los reclamos expuestos por Lorena . Andrade denunció ante el canal TN que la madre del menor “lo dejó en coma en el hospital y se fue a dormir” , agregando: “Si un hombre hubiese hecho eso, ya estaría preso, porque es así, pero como ella es la madre… Esa señora asesina, agarró, lo dejó coma al nene, lo dejó tirado en el hospital y se fue a dormir a su casa”.

El domingo anterior al deceso, la madre biológica de Ángel solicitó auxilio porque el niño tenía dificultades para respirar, según relató la propia madre a los agentes actuantes. El episodio sucedió en una vivienda de la zona de quintas, cerca de las 7 de la mañana. Personal médico y policial acudió al domicilio, halló al menor sin signos vitales y comenzó maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia al hospital. Ingresó a las 8:35 en la guardia pediátrica, fue estabilizado, pero falleció en la noche del lunes. Hasta ahora, sigue sin conocerse la causa que provocó el paro cardiorrespiratorio.

La denuncia de Andrade incluye una reconstrucción sobre la vida previa del niño. La madrastra señaló que Ángel fue separado de su padre tras una denuncia de la madre biológica por violencia de género y transferido a un entorno con el que, según ella, no tenía vínculo. En declaraciones a El Trece , afirmó: “ A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura . A Ángel lo mataron. No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”.

Fuente: Infobae