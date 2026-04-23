Proponen secuestrar y compactar las motos que causen ruidos molestos: “Las multas no alcanzan”

El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó este jueves un proyecto para que aquellas motos que circulen con sus escapes en mal estado o adulterados y causen ruidos molestos sean secuestradas y compactadas. La iniciativa ya existe en el municipio de San Nicolás, pero el legislador busca implementarla en toda la Provincia .

"La legislación que tenemos hoy es claramente insuficiente y los vecinos padecemos a estos turros que salen a tirar cortes y jodernos la vida ", afirma Passaglia desde un video que compartió este jueves en sus redes sociales.

El legislador sostiene, además, que "las multas económicas no alcanzan" frente a las infracciones. Desde su espacio agregan que ese tipo de sanciones no funciona, ya que no impide que haya ruidos molestos "generados por caños de escape libres o modificados en los centros urbanos" y que en ese sentido "es necesario fortalecer el poder del Estado provincial mediante la incorporación de sanciones eficaces, inmediatas y disuasivas".

Por ese motivo, Passaglia propone directamente decomisar las motos que estén en infracción y compactarlas. La medida no apunta únicamente a quienes utilizan vehículos con escapes adulterados, sino también a la cadena de fabricación, venta, distribución, instalación y colocación de este tipo de modificaciones en los tubos silenciadores. Es decir, afectaría también a quienes se dedican a instalarlos en las motos .

Hechos, el espacio del diputado, destaca que la iniciativa busca también prevenir, controlar y sancionar la fabricación, venta y colocación de caños de escape antirreglamentarios, adulterados o no homologados, "así como los dispositivos que incrementen la emisión sonora de motos y autos , afectando la seguridad vial, el ambiente y la convivencia urbana".

La medida plantea un endurecimiento de las sanciones contra motos y autos que causen ruidos molestos que, además de las multas que actualmente pueden recibir por los ruidos molestos. De este modo, en caso de aprobarse la Ley, las autoridades podría además secuestrar y compactar aquellos vehículos que se encuentren en infracción.

En los fundamentos de la iniciativa, Passaglia destaca que los ruidos molestos no son algo menor, ya que se trata de uno de los principales reclamos de los vecinos. "El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, destaca el diputado provincial.

El legislador sostuvo además que, aunque durante mucho tiempo se intentó resolver la situación a través de multas, esa idea no dio resultado. "Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar ", sostiene el legislador, que plantea que frente a esa situación, es el Estado quien debe "dar una respuesta más firme”.

El proyecto de Passaglia contempla, sin embargo, criterios para la aplicación de las sanciones y plantea la compactación para los casos más graves. En caso de aprobarse el proyecto, a la hora de decidir si se aplica o no la compactación de los vehículos se evaluarán la gravedad de la infracción, el nivel de ruido generado, la intencionalidad de la conducta y el impacto en la convivencia urbana.

"Si la infracción es cometida cerca de zonas urbanas densamente pobladas, establecimientos educativos, centros de salud o eventos públicos, la sanción será mayor", destacan desde Hechos.

La iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense no es nueva. Passaglia ya la había implementado cuando fue intendente de San Nicolás. Sobre la experiencia, el ahora legislador bonaerense sostuvo que implica "un cambio de enfoque" que consiste en "no sólo sancionar, sino eliminar el problema". "El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación del vehículo”, afirma.

“Es una medida fuerte, sí. Pero también es proporcional al daño que se genera. Acá estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos”, agregó el legislador.

Por último, el diputado bonaerense remarcó que el objetivo es generar un cambio de conducta en quienes incumplen la normativa vigente: “El que decide circular con un escape libre sabe que está fuera de la ley. Y también tiene que saber que esa conducta va a tener consecuencias reales ”, sentenció.

Fuente: Clarín