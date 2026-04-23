La CGT apelará el fallo que da vía libre a aplicación de la reforma laboral de Milei

La CGT adelantó que va a apelar el fallo de la Cámara de Trabajo que dio vía libre a la aplicación de la reforma laboral al conceder la apelación del Gobierno en contra del fallo del juez Raúl Ojeda que había suspendido 83 artículos de la normativa. Sin embargo, en la central de calle Azopardo destacaron que estarán atentos para impugnar el tema de fondo de la controversia, es decir, si son constitucionales o no los apartados de la denominada "modernización laboral ".

Luego que el tribunal de alzada en material laboral accediera a suspender la cautelar concedida por un juez de primera instancia, el secretario adjunto de CGT, Andrés Rodríguez , confirmó a Clarín que la central obrera va a recurrir dicho fallo que frenó el efecto suspensivo de los alcances del fallo del magistrado del fuero laboral. "Este rechazo lo vamos a plantear en la marcha el 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador, cuando vamos a reivindicar nuestros reclamos y una crítica fuerte a la modernización laboral del Gobierno", indicó.

Este jueves había un debate interno en la central sindical sobre cómo repudiar el fallo que da vía libre a la modernización laboral que propone la administración libertaria. Puertas adentro de la central de calle Azopardo, aseguraron que más allá de la apelación al fallo de Cámara, irán tras el fondo de la cuestión, es decir, intentarán demostrar la inconstitucionalidad de la mayor parte del articulado de la iniciativa parlamentaria.

Reconocen, no obstante, que la movida oficial de solicitar un per saltum a la Corte Suprema de alguna manera aceleró indirectamente los tiempos del tribunal de alzada y por eso no sorprendió la resolución conocida este jueves. "Igual la Corte va a tardar en expedirse sobre este caso", indicaron.

Pese a la embestida oficial contra los planteos de la CGT, el triunvirato que conduce la institución se muestra reconfortado por los fallos individuales que frenan la aplicación de algunos artículos de la enmienda, como el referido a los cambios en los fondos por indemnización. "Un trabajador de Córdoba logró un fallo a favor porque le querían pagar la indemnización en cuotas y la justicia le concedió sea todo junto", apuntó.

La resolución del tribunal de alzada se conoció en medio de la Jornada de Proveedores y Mayoristas realizada en el Sheraton Pilar, donde más de 200 ejecutivos aplaudieron la medida de la Cámara Laboral , junto a la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Carmen Álvarez Rivero y el Subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño.

"Estamos celebrando la entrada en vigencia de la Ley porque, a pesar de los intentos de muchos por boicotearla, hemos logrado avances significativos”, sostuvo el vicepresidente de CADAM, Armando Farina. Entre los principales puntos, destacó el fin de la ultraactividad y la caducidad de los convenios colectivos vigentes; prevalencia de los convenios menores sobre los mayores; acciones contra la "industria del juicio; flexibilidad mediante el Banco de Horas y el fondo de Asistencia Laboral.

Durante el encuentro, los empresarios remarcaron la importancia de avanzar ahora en la reglamentación que permita acordar paritarias por empresa y la participación del sector en la mesa paritaria, con el objetivo de eliminar los denominados “costos ocultos” que la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) viene señalando.

Según indicaron, estos costos suelen incorporarse en las negociaciones como “autobeneficios” para las partes firmantes. Entre ellos, se encuentran la Contribución Solidaria al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que de acuerdo con declaraciones judiciales, recaudan más de $30.000 millones anuales y beneficia a determinadas cámaras empresarias bajo el argumento de financiar capacitación y fortalecimiento institucional.

Por otra parte, se mencionó el seguro complementario de retiro obligatorio “La Estrella”, que implica un costo adicional del 1,6% del salario. Desde CADAM indicaron que estos conceptos incrementan de manera significativa el costo laboral total, afectan la competitividad del sector formal, fomentan la informalidad y dificultan la generación de empleo genuino.

Al respecto, la senadora Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado señaló: "Ustedes son la micro, trabajan con costos, márgenes, riesgos, trabajo, por eso festejo junto con CADAM la entrada en vigencia de la Reforma Laboral, que ha dado luz porque ahora se sabe qué es sueldo y que no", dijo.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín