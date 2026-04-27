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Pronóstico del tiempo: cuándo será el día más frío de la semana, según el SMN

Redacción CNM abril 27, 2026

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Tras la inestabilidad que predominó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé este lunes 27 de abril un brusco descenso térmico que incluirá también fuertes ráfagas de viento .

Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que se disipará con la salida del sol durante las primeras horas . La mínima será de 7°C y la máxima no superará los 18°C por la tarde. Por el momento, se descartó la probabilidad de precipitaciones .

El lunes se espera una temperatura mínima debajo de 10°C, que descenderá hasta 7°C a la mañana . A la tarde, la temperatura máxima será de 18°C . El martes se prevé una mínima de 11°C y máxima de 18°C .

El miércoles , en tanto, se estima una mínima de 13°C y una máxima de 23°C .

El lunes rige alerta amarilla en Buenos Aires . “El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo.

Fuente: La Nación


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