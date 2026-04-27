Pronóstico del tiempo: cuándo será el día más frío de la semana, según el SMN

Tras la inestabilidad que predominó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé este lunes 27 de abril un brusco descenso térmico que incluirá también fuertes ráfagas de viento .

Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que se disipará con la salida del sol durante las primeras horas . La mínima será de 7°C y la máxima no superará los 18°C por la tarde. Por el momento, se descartó la probabilidad de precipitaciones .

El lunes se espera una temperatura mínima debajo de 10°C, que descenderá hasta 7°C a la mañana . A la tarde, la temperatura máxima será de 18°C . El martes se prevé una mínima de 11°C y máxima de 18°C .

El miércoles , en tanto, se estima una mínima de 13°C y una máxima de 23°C .

El lunes rige alerta amarilla en Buenos Aires . “El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo.

Fuente: La Nación