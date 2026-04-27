El frío llegó con todo: la sensación térmica cayó a 5 grados en la Ciudad y hay temperaturas bajo cero en el centro y sur del país

La Ciudad de Buenos Aires comenzó la última semana de abril con un repentino frío tras los últimos destellos de un verano que tardó en irse. Camperas, gorros y bufandas ganaron la escena de este lunes 27 de abril. Y llegaron para quedarse.

Comenzando la jornada, la sensación térmica en la Capital Federal bajó hasta los 5 grados , con vientos que rondaron los 20 y 30 kilómetros por hora. Sensiblemente menos fuertes que los que se presentaron durante el domingo, pero igualmente presentes a la hora de pensar el abrigo para salir a la calle.

Sin probabilidades de lluvias para la semana, el cielo porteño tendrá momentos, según el Servicio Meteorológico Nacional, de nubes dominando la escena. Así será este lunes por la noche y el martes a primera hora, en particular.

El termómetro, por su parte, rondará entre los 8 y los 15 grados, con ráfagas de viento que, se espera, lleguen a los 50 kilómetros por hora este lunes y el miércoles.

Pero la Ciudad de Buenos Aires no es el único punto del país que registra bajas temperaturas, ya que Santa Fe, Córdoba y Mendoza en el centro del país y Neuquén, Chubut y Santa Cruz, en el sur, presentan en algunos puntos registros bajo cero.

Villa Reynolds, en San Luis, fue la localidad más fría del país a las 7 de la mañana con 3,2 grados bajo cero. Malargüe, en Mendoza, vio su termómetro en los -3 clavados, pero con una sensación térmica de -6 grados, únicamente superada por Puerto Madryn, Chubut, que con -1,7 de temperatura, registró una sensación térmica de -6,5.

La temperatura más alta durante este lunes por la mañana en la Argentina se ubicó en Tucumán, con 21 y en el norte de Corrientes, con 20 grados.

Desde el centro de la provincia de Buenos Aires hacia el este y desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el sur de la provincia, la región, según el SMN, tiene sobre sí una alerta amarilla por viento.

"El área será afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 65 km/h", indicó el sitio oficial del organismo.

El nivel amarillo de alerta significa que pueden presentarse "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". No hay otro registro de alerta meteorológica en el resto del territorio nacional.

En las zonas de la provincia que aguardan este fenómeno, se esperan para este lunes temperaturas entre 8 y 16 grados, sin chances de precipitaciones, aunque con cielo nublado.

Fuente: Clarín