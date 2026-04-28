Primeros fríos: cuánto dura el frente polar que afecta a Buenos Aires, según el SMN

Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el lunes 27 de abril un brusco descenso térmico que incluirá también fuertes ráfagas de viento .

Según el ente, la jornada iniciará con nubosidad que se disipará con la salida del sol durante las primeras horas . La mínima será de 7°C y la máxima no superará los 17°C por la tarde. Por el momento, se descartó la probabilidad de precipitaciones .

El sábado se estima una temperatura mínima de 15°C , con una máxima de 23°C , sin probabilidad de precipitaciones .

El domingo , en tanto, se espera una mínima de 13°C y una máxima de 17°C , con nubosidad variable.

En algunas zonas de la provincia de Chubut y Santa Cruz , el SMN advirtió que rige una alerta amarilla . “El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo.

Fuente: La Nación