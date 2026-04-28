Día 60 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este martes 28 de abril en su 60° día de guerra . Trump señaló que sus representantes ya no volverán a Pakistán y el proceso de paz sufrió un duro revés. En tanto, el jefe militar israelí reconoció “ incidentes poco éticos ” en la guerra y el Líbano acusó nuevos ataques de Israel contra Hezbollah. El embajador de Rusia ante la ONU defendió a Irán y comparó a los países occidentales con piratas

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo .

Fuente: La Nación