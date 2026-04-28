Buscan a dos pescadores que se metieron en el Río de la Plata y no regresaron

Por estas horas, Prefectura Naval Argentina (PNA) lleva adelante un operativo para dar con el paradero de Alcides Ledesma , paraguayo de 47 años, y José , argentino de 45, dos pescadores amigos que se metieron al Río de la Plata a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico este domingo por la tarde y no volvieron. “El bote tenía un motor y pensamos que falló y los arrastró; tenían un solo remo y había mucho viento” , dijo la hija de uno de los hombres.

Lucas, que fue testigo del momento en que la embarcación desaparecía de la vista, contó en diálogo con LN+ que ese día “se levantó un viento bárbaro” y denunció que, pese a que alertó a efectivos policiales que se encontraban en una garita que hay en la zona, “los tenían a la vista, pero no hicieron nada”. “A 40 minutos de haber alertado, la embarcación ya no se veía” , dijo.

Este domingo por la mañana, los hombres se acercaron hasta el denominado Parque del Río - un predio recreativo recuperado por la municipalidad de Avellaneda - en una camioneta Peugeot Partner blanca para despuntar el hobby de pescar . Dejaron sus teléfonos en el rodado y se adentraron en el cauce de agua con un bote gris . “Siempre hacen así. Se van a pescar y luego salen y luego así repiten. Nunca se quedaron una noche entera”, contó Aldana.

Sin noticias de su pareja, la mujer de Ledesma radicó la correspondiente denuncia por averiguación de paradero en la madrugada de este lunes en la comisaría 4a. de Avellaneda.

“La última vez que lo vi fue el viernes. Pasé a visitarlo a él y a mi mamá. Le encanta la paz que le da pescar, la tranquilidad. Es un hobby”, agregó Aldana. “Nos dicen que los están buscando por aire y por agua, incluso por la costa de Quilmes y de La Plata. Tenemos que esperar, nos dicen que nos van a avisar”, agregó la joven, acongojada. Ese domingo por la tarde, fuertes ráfagas de viento comenzaron a azotar en la región metropolitana, situación que podría haber complicado la navegación para los pescadores.

“Ante la situación, la Autoridad Marítima nacional montó rápidamente un amplio rastrillaje, del que participan, en condiciones meteorológicas adversas con presencia de ráfagas de viento, dos guardacostas, personal especializado y patrullas pedestres sobre la ribera”, informaron a LA NACION desde PNA.

Fuente: La Nación