Qué dice la NASA sobre el cambio en la rotación de la Tierra

Mirar el reloj y asumir que el día dura 24 horas exactas es casi automático, pero lo cierto es que esa medida no es una constante rígida. La rotación de la Tierra presenta pequeñas variaciones que, aunque pasan desapercibidas en la vida cotidiana, pueden ser detectadas con gran precisión por la ciencia. Un estudio publicado en PNAS advirtió que la duración del día cambia levemente por la influencia de diversos factores .

En ese contexto, la Luna cumple un papel clave desde hace millones de años. Su gravedad genera mareas en los océanos que producen fricción y actúan como un freno sobre la rotación terrestre . A lo largo del tiempo, este efecto fue alargando los días de manera progresiva, en un delicado equilibrio con otros fenómenos como la atmósfera , que también puede influir en el ritmo de giro del planeta.

Sin embargo, en las últimas décadas se sumó un factor que modifica ese equilibrio: el cambio climático . Investigaciones impulsadas por la NASA señalan que el deshielo de los polos, la pérdida de agua subterránea y el aumento del nivel del mar redistribuyen la masa del planeta, lo que impacta en su velocidad de rotación. Cuando esa masa se desplaza hacia zonas más cercanas al ecuador, la Tierra gira un poco más lento.

Aunque estas variaciones son de apenas milisegundos, resultan fundamentales para sistemas que requieren extrema precisión , como satélites o redes de navegación. Por eso existen los “segundos intercalares”, que permiten ajustar el tiempo civil al astronómico. Aun así, la posibilidad de días de 25 horas está muy lejos, ya que se necesitarían millones de años para que ese cambio sea perceptible .

En definitiva, aunque estos cambios no alteren la rutina diaria, sí reflejan un fenómeno más profundo: la Tierra no es estática, sino un sistema dinámico en permanente transformación . Incluso variaciones tan pequeñas como unos milisegundos en la duración del día evidencian el impacto de fuerzas naturales y del propio cambio climático, dejando una huella sutil pero concreta en la forma en que gira el planeta.

Fuente: La Nación