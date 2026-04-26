“Primero pongamos un presidente peronista y después vemos”: la respuesta de la mano derecha de Kicillof sobre si indultarían a Cristina Kirchner

Carlos Bianco , ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, habló este domingo respecto al armado de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, y también se refirió a la posibilidad de indultar a Cristina Kirchner .

" Hay que poner un presidente antes de pensar un indulto. Preocupémonos porque haya un presidente peronista", afirmó en el programa Toma y Daca por Futurock.

El funcionario bonaerense agregó que habría que preguntarle a la expresidenta si quiere ser indultada, porque eso sería reconocer la culpabilidad de la condena.

"Primero pongamos el presidente, es lo más razonable y veamos la situación ", insistió el funcionario de Axel Kicillof.

Bianco opinó respecto a la posibilidad de plantear un eslogan de campaña "Cristina libre", o la idea respecto a no presentarse el año próximo debido a la proscripción de la ex mandataria.

"Cristina no puede ser candidata porque está sufriendo una condena injusta, hemos reclamado por su libertad, pero el peronismo no está proscripto", afirmó. Y sentenció: "Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga candidato, independientemente de la situación de Cristina".

Luego de la asunción el fin de semana del gobernador al frente del Partido Justicialista bonaerense, con la ausencia de Máximo Kirchner, Bianco también habló sobre una eventual candidatura presidencial.

"No significa un punto de largada. Significa una continuidad política en lo que venimos trabajando en la Provincia, ahora sí ya de cara a organizar al peronismo en la Provincia para las elecciones del año proximo. No es un punto de largada, ni inicio de campaña, ni candidatura", expresó.

En esa línea, sostuvo que por orden expresa del gobernador Kicillof este año no se hablará de candidaturas presidenciales, porque el 2026 "es el año de la construcción".

Sin embargo, remató: "Axel es una de las principales referencias, todo el mundo dice que puede ser candidato, por algo debe ser".

Fuente: Clarín