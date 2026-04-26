La CGT recusará al juez que suspendió la cautelar contra la reforma laboral: “No estamos dispuestos a ceder un solo derecho”

La Confederación General del Trabajo adelantó este domingo que, además de apelar el fallo de la Cámara de Trabajo que dio vía libre a la aplicación de la reforma laboral, va a recusar al juez Raúl Ojeda , quien concedió la apelación del Gobierno en contra del fallo que había suspendido 82 artículos de la normativa.

"Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos diga los próximos pasos a seguir", expresó Cristian Jerónimo , uno de los triunviros de la CGT, en diálogo con Futurock.

El también dirigente gremial del sindicato del Vidrio apuntó al juez, quien poco después de fallar a favor de la Casa Rosada, le extendieron su pliego por cinco años más .

"Es muy evidente. Hubiesen esperado más, el grado de obscenidad que se tomaron, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna sino que molesta y mucho, están jugando con la vida de los trabajadores ", cuestionó.

Días atrás, el tribunal de alzada en material laboral accedió a suspender la cautelar concedida por un juez de primera instancia, lo que volvió a dejar en plena vigencia la reforma laboral que impulsó el Gobierno. La decisión fue celebrada por el presidente Javier Milei con un posteo en X: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país".

"Esto no termina con la marcha del 30 de abril. Lo dijimos: esta discusión es larga, es una carrera de resistencia, esta pelea va a ser larga, y no estamos dispuesto a ceder un solo derecho", agregó Jerónimo.

Fuente: Clarín