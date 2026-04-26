Juicio por Maradona: fuego cruzado de audios entre los abogados de las hijas del “Diez” y la defensa de Luque

Pasaron cuatro audiencias del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) y entre la fiscalía, los abogados de Dalma y Gianinna, y la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque (45) se desató una guerra de audios relacionados a la responsabilidad de este acusado en la muerte del “Diez” y el rol del entorno familiar.

En sus lineamientos de apertura, donde se expuso las hipótesis del caso para todas las partes, la acusación pública, integrada por los fiscales generales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, explicaron que su teoría se basa en tres patas fundamentales: la prueba testimonial, médica y telefónica.

Sobre este último punto se presentaron varios chats, principalmente, e ntre Luque y personas del entorno de Maradona previo y durante la internación domiciliaria en la casa del barrio privado de San Andrés, en Benavídez.

Con estos audios, tanto la fiscalía como Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de dos de las hijas de Maradona, buscan mostrarles a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que Luque era el médico personal y de cabecera del “Diez” al momento de su muerte, el 25 de noviembre del 2020.

Por su parte, la defensa de Luque, integrada por Julio Rivas, Francisco Oneto y Roberto Rallín, contrarrestaron las pruebas presentadas por los acusadores con la declaración del imputado en reiteradas oportunidades y otros audios, además de conversaciones que fueron exhibidas en la última audiencia.

La reproducción de audios por parte del equipo de Burlando comenzó temprano, en la segunda audiencia, en la cual, sorpresivamente, Luque pidió declarar por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro.

Muchas de esas conversaciones –todas incluidas en el expediente durante la etapa de instrucción de la causa- fueron con Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Matías Morla, último abogado del ex futbolista.

Uno de esos chats es del 9 de noviembre de 2020 , día en que se realizó por la tarde una reunión en la Clínica Olivos, donde Maradona se operó de un hematoma subdural. Allí, entre algunos integrantes y allegados de la familia, médicos del lugar y Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov (41) y el psicólogo Carlos Díaz (34) , se definió una internación domiciliaria como la mejor opción para continuar con el tratamiento.

Allí Luque le dijo a Pomargo que dos de las hijas, Jana y Dalma, querían internarlo pero que él “se plantó” y que recomendaba una internación domiciliaria “y si falla se interna contra su voluntad”.

En su declaración como testigo en la tercera audiencia, Gianinna expresó que se sintió “manipulada” por Luque, Cosachov y Díaz , a quienes calificó como “responsables” de la salud de su padre.

Otro audio que causó impacto fue el de Luque cuando informó todo los detalles de la internación domiciliaria en un grupo de WhatsApp llamado “Parte médico Tigre” , donde los profesionales de la salud le pasaban las novedades a la familia.

Gianinna lloró luego de escucharlo prometer que iba a ser una “internación seria, con profesionales y equipos”, en relación a la aparatología adecuada y el acompañamiento de profesionales.

“Me da mucha bronca escucharlo porque escuché en la tele dijo que no era su médico, y acá se hizo cargo y responsable”, declaró Gianinna, entre lágrimas, el pasado martes.

En el acta de externación, Swiss Medical pactó asistencia diaria de enfermería y acompañante terapéutico y que el seguimiento del paciente será a cargo del “equipo médico tratante” ya que no tenía el alta médica.

“Voy a armar una historia clínica bien armada, necesito la fecha de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui y lo que hizo él en medio también, esa información viste, que él estuvo en México que ahí, bueno, se hablaba con el médico. El tema es así: él en un momento la puede quedar . Potencialidad de muerte él inminente no tiene, tiene una enfermedad crónica que es el alcoholismo, que se yo, pero, o sea, responsabilidad no me cabe, pero si se llegan tirar alguien, ponele la familia en mi contra, la familia no se de parte de la hija, de quien sea, los papeles tienen que estar bien ordenados, ese es el punto”.

Este es otro de los audios presentados por Burlando y su equipo. Es de una conversación de Luque con Vanesa Morla, hermana de Matías, del 25 de abril del 2020. Con esta prueba, los acusadores particulares aseguraron que el neurocirujano era efectivamente el médico personal de Maradona desde varios años antes de la muerte.

En esa misma conversación, Luque aclaró que iba a hacerle firmar un consentimiento a Maradona y que le explicaría los pro y contra del tratamiento contra el alcohol. Luego le dice de “definir un momento en el que yo me hago cargo de la salud de él”.

El neurocirujano Luque realizó un giro inesperado en este segundo juicio con una estrategia más aguerrida , de estar presente en cada audiencia y declarar cada vez que se haga mención a su actuación en la salud de Maradona.

De esta manera, ya fueron cuatro las veces que sentó frente a los jueces para declarar y dar contexto a los chats que desde la acusación exhibieron para demostrar su responsabilidad en el tratamiento de ex futbolista previo a su muerte.

La primera aclaración que hizo Luque fue contar cómo era su relación con Maradona, a quien consideró un amigo. Luego aclaró que en las conversaciones con Pomargo muchas veces “le seguía la corriente” en lo que le decía el asistente.

“El único momento donde podía intervenir como médico, que podía utilizar mi conocimiento con mucho esfuerzo, no me lo permitieron”, recordó con relación a la operación del hematoma subdural, de la que no lo dejaron participar.

Luego se refirió a la internación domiciliaria, donde afirmó que Maradona "no prestó conformidad", y así lo mostró en con un audio que le envió Gianinna el 11 de noviembre , día de la externación de la Clínica Olivos.

“Leopoldo estoy tentada con tu mensaje. La verdad yo no comparto ni en pedo la exposición. Hoy está en todos lados con la bata con la venda y todo eso. Entiendo que también las formas. A mí lo que más me preocupa es que mi papá nos va a odiar a todos y se va a pudrir todo. Hoy se despidió de Carlos, el acompañante. No caza one la que se le viene y en ningún momento ni se lo planteamos como para decir: ‘Che, pá, Diego, maestro, lo que sea, para tu seguridad, por un tiempo indefinido te van a acompañar estas personas porque te cuesta estar en pie hasta que hagamos una rehabilitación y eso’. Yo sé que se nos puede ir todo muy rápido y se nos fue de las manos, pero eso me re preocupa. Se le viene un panorama que no se lo espera ni en pedo”.

“Gianinna reconoce que su padre no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Estábamos de acuerdo que la internación era por el alcohol y que el paciente no aceptaba esa internación ”, expresó.

En otro de los audios que mostró Luque, en una charla con Pomargo, expresó su intención de “bajarse” de ser parte de la internación domiciliaria de Maradona y aclaró sobre su afirmación de que la misma iba a “fallar” porque era por una adicción y que el paciente comenzó a rechazarla cuando comenzó a entender el momento que estaba atravesando.

"No no ya se, pero creo que es inteligente por ahí bajarse ahora que están ellas, de mi parte lo tuyo boludo estas re bien boludo re bien parado las minas están buscando culpables boludo, las minas yo te digo como piensa la cabeza de ellas, cuando vean que el papá las echa a la mierda van a buscar culpables y el culpable mas cercano va a ser Verónica Ojeda y después yo, ya la veo venir entonces me conviene bajarme y que hagan lo que puedan ellas y Diego cuando me llame yo estoy al teléfono, pero le voy a decir que cumplí un ciclo y que ahora hay otro grupo de gente intentando ayudarlo, que esta bien y que estoy de acuerdo con todo, pero bueno, que hay cosas que me exceden a mí y que prefiero estar a un costado boludo, o le buscamos las palabras, pero yo necesito que las hijas estén con esto sin mí porque si falla, que va a fallar, va a ser mi culpa”.

Uno de los últimos audios que mostró Luque, junto a una serie de documentación prolijamente presentada en varias filminas, fue una charla con Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona y madre de su hijo menor.

Luque explicó que había tensión en el círculo íntimo familiar. Con este audio buscó demás explicar que no hubo manipulación como había dicho una de las hijas en su declaración y que nadie de los profesionales de la salud los alejó de Maradona.

“Yo había hablado con él el mediodía y estaba bien, pero estaba bajón. Sí, o sea, porque se sentía solo, pero estaba bien, pero de repente que tenga ese bajón y que al otro día por ayer que fui temprano y lo he visto de esa manera, algo pasó en el medio que no, nosotros no nos enteramos y estas mujeres son no tienen límites. Entonces. La verdad que por eso quería. Quería comentártelo. Espero que que no sea mal pensamiento mío, pero ojalá que nada. Que salga todo bien, que no sea nada. Nada, nada que le hayan puesto ellas o algo raro que le hayan dado de beber o no sé, pero fue muy, muy extraño el cambio rotundo de un día para el otro”, decía Ojeda en un audio del 1° de septiembre del 2020.

El segundo juicio por la muerte de Maradona recién comenzó, pero promete ser mucho más intenso, con defensas férreas y la acusación trabajando para demostrar la responsabilidad de los siete profesionales de la salud imputados.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín