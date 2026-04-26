Franco Colapinto en Palermo: una multitud se acerca para ver la exhibición

La exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 de Franco Colapinto en Palermo convocó a una verdadera multitud. Una marea de fanáticos se acercaba a las plazas cercanas, desde donde se podrá observar gratis el espectáculo.

A las 9 de la mañana, una de las entradas gratuitas se vio desbordada y se produjeron corridas y apretujones. La situación se normalizó rápidamente y el público continuaba acercándose al Road Show.

Según indicaron desde el gobierno porteño, el multitudinario evento —en el que se espera la asistencia de 500.000 personas — contará con cuatro salidas de pista, fanzones , boxes, gradas para los asistentes, foodtrucks, activaciones para el público, escenarios y pantallas. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar la zona del barrio de Palermo para evitar mayores dificultades.

El operativo de seguridad comenzó el miércoles, cuando se implementó el cierre total de la avenida Iraola , entre Sarmiento e Infanta Isabel, para avanzar con el armado de las estructuras principales. Asimismo, este sábado se sumó el cierre total de la avenida del Libertador entre Bullrich y Casares , además de la avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Colombia.

También se bloqueó el tránsito en calles transversales consideradas “críticas” como Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche en el tramo comprendido entre Juan Francisco Seguí y Libertador .

Si bien el operativo de cortes comenzó durante la semana pasada, el perímetro se endurecerá a partir de la mañana de este domingo . Entre las 7 y las 23.30 , la restricción total afectará a un radio que incluye tramos de las avenidas Cerviño, Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero , además de calles como Cavia, Juncal, Beruti y Demaría .

De esta forma, las calles y avenidas que tendrán un cierre durante las horas que comprende el evento serán las siguientes:

El piloto argentino dará cuatro vueltas al recorrido demarcado entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento . El evento está pautado con los siguientes horarios y actividades:

En el perímetro afectado estará permitido el ingreso de los frentistas a sus cocheras presentando su DNI o factura que acredite el domicilio . Asimismo, el gobierno porteño anticipó que la venta ambulante estará prohibida en todo el sector del evento.

La organización dispuso la instalación de pantallas gigantes en ubicaciones estratégicas como el Planetario y el Monumento a los Españoles para mejorar la visibilidad. Para quienes no pudieron acceder a las entradas, que se agotaron minutos después de su puesta a disposición, la transmisión en vivo estará disponible a través de la señal de ESPN , además de las plataformas Disney+ Premium , Flow , DGO y Telecentro Play .

Fuente: La Nación