Polémica interna en el Gobierno por la presencia de candidatos K en los pliegos para jueces enviados al Senado

La inclusión en los pliegos que el Ejecutivo envío al Senado para cubrir vacantes en la Justicia federal de funcionarios judiciales con algún tipo de vinculación con el kirchnerismo generó polémica hacia adentro del oficialismo por un supuesto cambio en el paradigma para la selección de magistrados que habría privilegiado "una negociación" para dirimir las candidaturas en lugar de anteponer las condiciones de idoneidad de los postulantes. "Fingimos demencia", respondió una calificada fuente oficial al admitir que, por tratarse de un tema incómodo, no formó parte de las conversaciones de la mesa política que tuvo lugar este lunes en Casa Rosada.

La negociación para filtrar los más de 100 nombres que hoy descansan en la comisión de Comisión de Acuerdos del Senado -que el jueves se reúne para celebrar audiencias para ocupar otros cargos en la Justicia- fue encabezada por el ministro Juan Bautista Mahiques que goza de la confianza de Karina Milei pero que también se acercó al presidente Javier Milei en las últimas semanas desde que integró la gira oficial por Israel. Algunas fuentes gubernamentales incluso comentaban este lunes que el propio mandatario estaba al tanto del contenido del listado elevado hace varios días a la Cámara alta.

Este lunes desde las 14 se volvió a reunir la mesa política del Ejecutivo en la planta baja de la Casa de Gobierno. Si bien los pormenores y la estrategia de la presentación de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados se robó el temario del encuentro, llamó la atención que no formara parte de las conversaciones la polémica por los pliegos de jueces que aspiran a ser formalizados en el Senado. La misma fue encabezada por Karina Milei, acompañada por el jefe de gabinete, Diego Santilli, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y los primos Martín y Lule Menem. Ese decir, hubo representación de los dos sectores de la interna oficial que optaron por no discutir la inclusión de jueces con pasado cercano a kirchnerismo entre las listas enviadas a la Cámara alta. "Todo lo que viene del lado de Karina está blindado", se excusaba la misma fuente consultada.

Pero la aparente inclusión de postulantes incómodos para la lucha contra la casta que libra Javier Milei sí ha generado malestar en algunos estamentos de LLA. Un dirigente que supo estar cerca de los hermanos que detentan el poder en la Casa Rosada no dudó en afirmar que "hoy se dejó de lado el criterio de buscar idoneidad e independencia y se buscan jueces afines . En el caso de los que tenían pasado en (la agrupación K) Justicia Legítima apuestan a que se acomoden al nuevo contexto". Tampoco descartó que algunos de los postulantes hayan sido seleccionados mediante un presunto acuerdo entre Mahiques y el senador peronista Wado de Pedro que, a su entender, "son amigos de Mercedes".

Cerca del ex ministro del Interior rechazaron esa elucubración y destacaron que no tiene contacto con el hoy ministro de Justicia "desde hace 10 años cuando tenían diálogo institucional porque ambos integraban el Consejo de la Magistratura". A su turno, una integrante de la bancada peronista de la Cámara alta destacó que "no existen los jueces kirchneristas. Para muestra basta un botón: Cristina está presa". Las fuentes consultadas, con todo, no descartaron "votar" a los candidatos propuestos por el Gobierno si es que consideran que cumplen con los requisitos para el cargo.

En tanto, la ex vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, salió a cuestionar las propuestas del Ejecutivo para completar las vacantes en los juzgados federales. "Grave afectación de la Independencia en la selección de Magistrados. Las propuestas plantean serias dudas: 12 postulantes “saltaron” más de 10 posiciones en el orden de mérito (hasta 32 lugares) tras etapas discrecionales como entrevistas. Además, en 20 casos ni siquiera habrían ingresado a ternas según el mérito inicial. También preocupan los vínculos: 7 tienen lazos familiares con magistrados (incluidos 2 familiares de jueces con causas vinculadas al Poder Ejecutivo actual) y 3 tienen o tuvieron cargos políticos", indicó en base al análisis de entidades como Poder Ciudadano, Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y ELA.

La controversia, además, llamó la atención de los "aliados" del PRO que deberían acompañar al oficialismo cuando los pliegos se pongan a consideración de la Comisión de Acuerdos y luego en el recinto de la Cámara alta. "Estos candidatos podrían tener que ver con el acuerdo que se necesita para llegara los dos tercios para nombrar jueces de la Corte y al Procurador. Mahiques está militando sus propios votos para llegar a ese cargo", destacaron en el "partido amarillo". El titular de Justicia, de hecho, renunció al puesto que tenía en CABA como jefe de los fiscales de la Ciudad.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín