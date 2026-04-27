Luciana Geuna le contestó a Javier Milei tras la denuncia por espionaje

Luego de que el Gobierno radicara una denuncia contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno (TN) por presunto “espionaje” a raíz de grabaciones en diferentes áreas de uso común de la Casa Rosada, la periodista hizo un descargo en su programa. Aseguró que no se trató de “videos clandestinos”. Además, justificó que las zonas filmadas son las mismas a las que se puede acceder a través de las redes sociales.

“Hoy vamos a empezar un poco distinto. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo pensando en tener buena información, ser creativos y precisos, contar historias, investigar y hacerlo cada vez mejor. Hace un par de semanas yo tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace dos que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada ”, explicó el domingo en la apertura de su programa ¿Y mañana qué? por TN .

Geuna definió el informe que el oficialismo cuestionó como “bastante inocente” y marcó que en las grabaciones no había imágenes prohibidas y/o tomadas en lugares no permitidos. “Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos fuera de espacios de libre circulación de la Rosada ”, afirmó.

BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k

Acto seguido, la periodista remarcó que las grabaciones fueron hechas en áreas a las que incluso se puede acceder a través de Google Street View. “ No se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes ”, indicó.

“ Lamentablemente, el informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo . Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones. Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana [lunes] a primera hora, todo el material en crudo, lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones serán presentados por nuestros abogados en la Justicia”, subrayó.

Por su parte, Geuna cuestionó la medida del Poder Ejecutivo de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada para periodistas acreditados: “Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros van a poder volver pronto a su trabajo”.

Tras la publicación del informe, la Casa Militar radicó una denuncia contra Geuna y Salerno que quedó en manos del juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares . En las acciones legales señaló que el contenido vulneró la seguridad de las instalaciones y expuso datos estratégicos del Poder Ejecutivo.

La Casa Militar argumenta que el video muestra sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo reserva, mientras que la acusación cita posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia, bajo el argumento de que el material facilita inteligencia sobre los movimientos del Presidente .

En tanto, el presidente Javier Milei apuntó directamente contra Geuna y Salerno, a quienes tildó de “basuras repugnantes”. “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) salir a defender lo que hicieron estos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, cruzó.

Respecto de la editorial, la Oficina de Respuesta Oficial realizó un posteo este lunes en la red social X a modo de respuesta. “Su descargo en TN contradice los hechos de manera precisa y verificable” , sostuvieron. A continuación, enumeraron cinco puntos que —según el oficialismo— “la desmienten”.

En ese marco, plantearon cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizó la filmación dentro de la Casa Rosada, al señalar que no habría existido una autorización formal. También indicaron que el material difundido incluye sectores considerados restringidos, donde la normativa interna prohíbe registrar contenido sin permiso expreso.

“La desmentida es factual y directa: no hubo autorización formal, grabaron a escondidas en áreas restringidas y admitieron asumir un riesgo ”, concluyeron.

Fuente: La Nación