Polémica con el hermano de un diputado libertario que se hizo viral por regalar medicamentos

La polémica que se desató en las últimas horas en Banda del Río Salí, en las afueras de San Miguel de Tucumán, tiene ribetes tan desopilantes como preocupantes. El concejal Darío Huesen se volvió viral por compartir fotos con vecinos mientras les entregaba medicamentos. Su campaña en redes sociales generó cuestionamientos y expuso el vínculo directo con Gerardo Huesen, su hermano y diputado nacional oficialista, con quien a su vez habría impulsado las designaciones de familiares directos en la Cámara de Diputados y en PAMI.

Darío Víctor Huesen, concejal de Banda del Río Salí, una localidad pocos kilómetros al sudeste de la capital tucumana, parece haber entendido el rol de cercanía que debe encarnar un edil municipal para con sus vecinos. Su problema, sostienen en esa localidad por estas horas, estriba en la incapacidad para establecer un límite para resaltar su gestión. Se volvió viral en las redes sociales de Tucumán por sus publicaciones con los vecinos de Banda del Río Salí.

"Hoy acompañé a un vecino y pude hacer entrega de una ayuda, compartiendo un momento de cercanía y confianza. Estos encuentros nos recuerdan la importancia de estar presentes y seguir construyendo juntos desde el compromiso. Gracias por visitarme y por la confianza de siempre", escribió Huesen en sus redes durante la última semana. A esa publicación adjuntó una foto con un vecino, un hombre con campera y visera que extiende su mano derecha a Huesen, pero no para estrecharle su mano sino para sostener compartidamente una caja de aspirinas . La ayuda era la caja de aspirinas.

Otra publicación, que no superaba la semana de antigüedad, va en la misma línea: "Recibí en la sede a vecinas con quienes pudimos acompañar y colaborar mediante la entrega de medicamentos y útiles. Quiero agradecerles de corazón por la confianza, por acercarse y permitirme estar presente en cada situación". En la foto, Huesen abraza a una mujer cuya mirada busca escapar de la foto mientras su mano derecha sostiene cuatro cajas de medicamentos Roemmers.

En otra foto de la misma publicación se observa a Huesen entregando a una joven una mochila de color negro . Tanto la joven vecina como el propio concejal regalan a la cámara una sonrisa contenida, sin mostrar los dientes. "Seguimos trabajando con compromiso, cerca de nuestra gente, dando respuestas y acompañando cada necesidad", precisó el edil.

"Hoy, terminando la jornada, recibí y escuché a una vecina que se acercó a la sede, y pudimos hacer entrega de un medicamento. Seguimos estando presentes, acompañando y dando respuestas con compromiso y cercanía a cada vecino", escribió Huesen apenas horas antes. A su derecha, una vecina esgrime modestamente una caja blanca . Más a la derecha, María Guevara, también concejala y pareja de Huesen.

Pero las críticas hacia el concejal van más allá, porque no sólo su pareja es funcionaria: su hermano, Gerardo Huesen, es diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Tucumán. Sobre él también se posan las miradas, dado que en la provincia sospechan que el diputado habría tenido injerencia en la designación de su esposa, Ana Cristina Boloña , como agente afectada de planta temporaria del bloque libertario en la Cámara de Diputados.

En Banda del Río Salí hurgan en otra rama del árbol genealógico de los Huesen y apuntan contra una sobrina de ambos funcionarios, Rita Liseth Huesen, quien fue designada en la delegación local del PAMI.

También se recuerda en ese suburbio tucumano que, más atrás en el tiempo, en la elección provincial de 2023, Huesen fue candidato a vicegobernador de Tucumán y simultáneamente encabezó la lista como candidato a legislador provincial. En la misma boleta, su esposa, Boloña, aparecía como candidata a intendente y a concejal, mientras que la sobrina, Rita Liseth Huesen, también integraba la lista de candidatos.

"Tucumán como siempre haciendo lo que no se debe hacer. Mientras miles de tucumanos no llegan a fin de mes, tenemos una de las Legislaturas más caras del país, sostenida por privilegios, asesores de sobra y cargos para amigos", escribió el diputado Gerardo Huesen a fines de enero de este año en sus redes sociales, alentando "reformas de fondo para cortar una red de privilegios".

Fuente: Clarín