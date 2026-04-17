Quiénes eran los estudiantes que fueron encontrados muertos a cuadras de distancia en Rosario

La muerte de dos jóvenes causó consternación en Rosario, Santa Fe: Valentín Alcida y Sophia Civarelli tenían 22 años, eran novios y fueron encontrados sin vida a pocas cuadras de distancia.

Luego de las primeras pericias, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que la hipótesis más sólida es que se trató de un femicidio seguido de suicidio, sin embargo no descartan que pueda tratarse de un doble suicidio.

Civarelli era oriunda de Villa Amelia, a 25 kilómetros de Rosario, donde vivía con su madre, pero hace unos meses se había mudado junto a su pareja para estar más cerca de la facultad y no tener que viajar tanto, señaló el medio local Rosario3 .

La joven había cumplido 22 años recientemente y era estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) . En una de sus clases conoció a Alcida con quién empezó a salir en 2025.

Civarelli era muy querida por los habitantes de su pueblo. Luego del trágico final de la joven, el club local, Atlético Unión Erín de Villa Amelia, decretó el duelo y suspendió todas las actividades del día tras la noticia. “Nuestras condolencias a la familia”, escribieron en sus redes sociales.

Alcida era oriundo de Los Surgentes, localidad de la provincia de Córdoba, a 140 kilómetros de la ciudad de Rosario, a la cual había llegado para estudiar, informó el medio La Capital.

Las muertes ocurrieron entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, en dos cuadras diferentes de la calle 3 de Febrero en el barrio Lourdes. A la altura del 2400 fue hallada muerta Sophia Civarelli, en un departamento, informó el medio local Rosario3 . Por el momento se cree que la pareja convivía en dicha residencia.

A partir de la reconstrucción de La Capital, todo salió a la luz a partir de una comunicación al 911 . En un primer momento, se había informado que la persona que llamó a la Policía había sido Alcida. Según esa versión preliminar, el joven habría mencionado que su novia se había quitado la vida con un corte en el cuello .

Mientras los uniformados se dirigían hacia la vivienda del barrio Lourdes para hacer las actuaciones por el presunto caso de suicidio, otra llamada al 911 alertó sobre un joven que se había arrojado al vacío desde un departamento en 3 de Febrero al 1100. Ese hombre era Alcida .

Si bien el joven logró sobrevivir a la caída, murió mientras era atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Conforme al avance de las horas se supo que la llamada al 911 no había sido realizada por Alcida , sino por una amiga suya, aunque esta versión aún no fue confirmada por la Justicia.

A partir de esta hipótesis, Alcida habría huido del domicilio que compartía con Civarelli hasta el departamento de su amiga , ubicado en 3 de Febrero al 1100. A ella le habría compartido la versión del suicidio, seguido de un presunto intento de asistir a su novia con torniquete. Al no lograrlo, se asustó y acudió a lo de su amiga.

Lo que se sabe es que Alcida saltó al vacío desde el departamento de su amiga y fue ella quien alertó al 911 . Cuando la Policía arribó para asistir al joven herido, la dueña del departamento declaró ante los agentes lo que le había contado su amigo con relación a la pareja.

Fuente: La Nación