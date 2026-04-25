Pocos lo saben: para qué sirve el bolsillo chiquito del jean y por qué existe desde hace más de 150 años

Los jeans son una de las prendas más clásicas de la indumentaria y millones de personas los utilizan en el día a día. Sin embargo, muchos se preguntan por qué tienen un bolsillo más chico en el costado derecho. Lejos de ser una simple decisión estética, es un elemento que tiene una historia particular y un origen práctico.

Ese pequeño compartimento se diseñó con un propósito claro y práctico: llevar relojes de bolsillo . Al estar ubicado dentro del bolsillo delantero, permitía proteger mejor este accesorio , que era muy utilizado durante el siglo XIX, y tenerlo siempre a mano.

Si bien con el paso del tiempo los relojes de bolsillo dejaron de utilizarse de forma cotidiana, ese detalle quedó incorporado al diseño clásico de los jeans. En la actualidad, suele usarse para llevar elementos pequeños y fáciles de perder.

Si bien puede parecer un detalle menor, este bolsillo mantiene varias utilidades:

A pesar de que no se usa más para su objetivo principal, el bolsillo chiquito es una pieza fundamental del diseño de los jeans que se adaptó a la actualidad y pasó a tener una función distinta.

Este bolsillo demuestra que algunos detalles que pueden parecer casualidades o simplemente estéticos en realidad fueron decisiones meditadas y con una finalidad específica .

Fuente: TN