Pinamar refuerza la atención gratuita para personas con consumos problemáticos y adicciones

ZONALES

Las adicciones y los consumos problemáticos se convirtieron en una preocupación creciente en todo el país. El avance del consumo de alcohol, drogas, psicofármacos sin control médico y hasta las apuestas online generan cada vez más consultas y situaciones que afectan la salud mental, los vínculos familiares y la vida cotidiana de miles de personas.





Según datos recientes, el 13,3% de los adultos presenta consumo excesivo de alcohol y el 14,5% consumió psicofármacos sin receta médica. A eso se suma otro fenómeno en expansión: las consultas relacionadas con ludopatía y apuestas online crecieron un 250% durante el último año.





En la provincia de Buenos Aires, además, preocupa el inicio cada vez más temprano en el consumo. Hay casos detectados desde los 12 años y especialistas advierten sobre una escalada progresiva en las adicciones. Muchos tratamientos comienzan por consumos vinculados a la marihuana y luego derivan en sustancias más peligrosas, como la cocaína.





Desde el sistema de salud de Pinamar remarcan que las adicciones no se limitan únicamente al consumo de sustancias. También implican dependencia, pérdida de control y consecuencias que impactan directamente en la salud mental, el trabajo, las relaciones personales y la vida social de quienes las atraviesan.





Frente a este escenario, el municipio mantiene distintos espacios gratuitos de atención, acompañamiento y prevención destinados a personas que atraviesan consumos problemáticos y también a sus familias.





Espacios de atención y acompañamiento en Pinamar





El Programa Municipal de Atención en Adicciones funciona de lunes a viernes desde las 16 horas y brinda asistencia especializada. Las consultas pueden realizarse al teléfono 2254-457001.





Además, existen talleres y programas específicos vinculados a salud mental y consumos problemáticos, con espacios grupales de acompañamiento y actividades orientadas también al ámbito escolar.





Por otro lado, continúan funcionando los espacios de admisión en salud mental en distintos puntos del partido:

Lunes de 10:30 a 12:30 en Diabetpin, ubicado en Misiones y Avenida del Parque.

Martes de 8 a 12 en el CAPS de Valeria del Mar, con atención infantil.

Miércoles de 8 a 12 en el CAPS Ostende, en Misiones y Avenida del Parque.





También se desarrolla un grupo para dejar de fumar, que funciona los martes de 12:30 a 13:30 en el CAPS Ostende.





El director de Atención Primaria de la Salud, Luciano González, destacó la importancia de estos dispositivos y aseguró: “No existe este tipo de dispositivos en otros lugares de la zona. A cada paciente lo vemos cuatro veces por semana entre todos los espacios a los que asiste”.





Además, explicó que el abordaje incluye distintas herramientas de contención y tratamiento. “Hay talleres de teatro, boxeo, atención individual, grupal, familiar y vincular”, señaló.





Desde el área de Salud recordaron que pedir ayuda es fundamental y remarcaron que tanto las personas que atraviesan consumos problemáticos como sus familias pueden acercarse a los distintos espacios de atención de manera gratuita y confidencial.





Más información disponible en el sitio oficial del municipio de Pinamar. https://pinamar.gob.ar/salud/