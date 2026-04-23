La Provincia autorizó un nuevo aumento de la luz: cómo impactará en las facturas desde mayo

ZONALES

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo incremento en las tarifas eléctricas que comenzará a regir desde el 1º de mayo y que se verá reflejado en las facturas que llegarán a los usuarios durante junio.





La actualización fue oficializada a través de la Resolución 222/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y alcanza tanto a las distribuidoras eléctricas como a las cooperativas que prestan servicio en distintas ciudades del territorio provincial.





Según estimaciones de la Subsecretaría de Energía, el impacto promedio en la factura final será cercano al 1%.





De esta manera, un usuario residencial sin subsidios que durante abril pagó alrededor de $50.000 pasará a abonar unos $50.500 con impuestos incluidos. En tanto, quienes cuentan con tarifa subsidiada y venían pagando cerca de $31.500 tendrán facturas estimadas en torno a los $31.800.





Desde el Gobierno provincial explicaron que el ajuste responde a una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes que integran la tarifa del servicio eléctrico.





La medida alcanza a las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDES y EDEA, además de las cooperativas eléctricas bonaerenses.





Mientras tanto, se espera que en los próximos días el Gobierno nacional también defina nuevas actualizaciones tarifarias para los usuarios de Edenor y Edesur, que operan en el conurbano bonaerense.