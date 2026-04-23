Miguel de Unamuno, escritor: “Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad”

La felicidad es uno de los temas más debatidos a lo largo de la historia, tanto en la filosofía como en la literatura. En ese marco, una frase del escritor español Miguel de Unamuno vuelve a cobrar fuerza: “Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad” .

Lejos de ser una simple cita literaria, esta idea propone algo más profundo: la falta de felicidad no necesariamente es negativa , sino que puede convertirse en el punto de partida para buscar un cambio personal.

La reflexión de Unamuno pone el foco en el deseo como motor . Es decir, si una persona no se siente completamente feliz, todavía tiene la posibilidad de aspirar a estar mejor.

En ese sentido, la frase rompe con la idea de que la felicidad es un estado permanente y plantea que:

Esta mirada conecta con corrientes filosóficas que sostienen que el bienestar no es constante, sino que se construye a lo largo del tiempo.

Distintos especialistas coinciden en que la felicidad no implica estar bien todo el tiempo. De hecho, atravesar momentos difíciles también forma parte del desarrollo emocional .

Algunos rasgos frecuentes en personas que logran mayor bienestar son:

Desde esta perspectiva, la felicidad no es un objetivo fijo, sino un proceso dinámico que depende de múltiples factores .

Miguel de Unamuno fue un escritor, filósofo y ensayista nacido en Bilbao en 1864, considerado una de las figuras más influyentes de la Generación del 98 .

A lo largo de su obra, abordó temas existenciales como:

Entre sus libros más destacados se encuentran Niebla , Del sentimiento trágico de la vida y San Manuel Bueno, mártir .

Más de un siglo después, su pensamiento sigue resonando porque conecta con una idea muy actual: no estar completamente satisfecho también puede ser una oportunidad .

En un contexto donde muchas veces se busca la felicidad inmediata, la frase de Unamuno invita a algo distinto: aceptar la incomodidad como parte del camino y usarla como impulso para crecer .

Fuente: TN