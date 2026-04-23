MADARIAGA: En 72 horas hubo 5 denuncias por intimidación pública y amenazas en escuelas

MADARIAGA

Las autoridades están preocupadas por la ola de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos. Lo que comenzó como un reto viral en TikTok se profundizó tras el hecho ocurrido en un colegio de Santa Fe, donde un joven murió y dos menores fueron detenidos por integrar un grupo cerrado en Discord en el que se fomentaban este tipo de ataques.





En los últimos días se realizaron reuniones entre autoridades escolares, municipales y policiales para buscar una salida a la problemática y analizar posibles medidas ejemplificadoras. Para eso, consideran clave identificar a los responsables. CNM Radio anticipó esta mañana en el programa Informe Central cada uno de los episodios registrados en la ciudad. El primero fue una amenaza escrita en un baño de la Escuela Secundaria N°1. Luego aparecieron mensajes similares en la Escuela Técnica, la Escuela Agraria, el colegio Sagrado Corazón y también en la Escuela Especial durante las últimas horas.





“En el 99,9% de los casos son bromas. Antes se hacía para esquivar una clase o un examen, pero ahora eso ya no importa. Solo interesa lograr que se suspendan las clases o que se interrumpa una hora cátedra”, señalaron durante el programa Informe Central.





“Lo que no entienden es que no es una broma y que se activa un protocolo. Hay un vacío porque se vuelve muy difícil detectar quién escribe algo en un baño y no hay cámaras en galerías ni pasillos escolares. Si un compañero no los delata, es casi imposible saber quién lo hizo”, agregaron.





La DDI ya interviene en algunos de los casos mediante el análisis de fotografías y distintas averiguaciones para intentar identificar al autor de al menos una de las amenazas.





Desde la Justicia advirtieron que, en caso de lograr identificar a un sospechoso, podrían ordenarse allanamientos en domicilios particulares en busca de armas u otros elementos vinculados a las amenazas, una situación que podría terminar generando serias consecuencias para las familias involucradas.



