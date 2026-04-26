Pilot se consagró campeón del US Open en Palm Beach y cerró una temporada formidable

Camilo Castagnola es el Jeta para el mundo del polo. Con apenas 23 años construyó un impactante palmarés. Y recién comienza su carrera en el campo rentado del deporte del taco y la bocha. Aún le quedan largos caminos para recorrer y seguir cosechando éxitos.

El hijo de Bartolomé, Lolo para todos, paseó su talento y esfuerzo por los principales torneos de polo del circuito mundial. Ganando aquí y allá: el Abierto Británico en 2019 y 2024; la Copa de la Reina de Inglaterra en 2020, la Copa de Oro de Sotogrande en 2022, y, en varias ocasiones, los grandes torneos de nuestra temporada: Tortugas, Hurlingham y Palermo. Hasta conseguir otro hito: la Triple Corona, esos tres Abiertos juntos y en el mismo año.

En 2025, cuando Jeta y su hermano Bartolomé, unidos al tío Adolfo Cambiaso VI y su primo Adolfo VII, conformaron el dream team que arrasó con todo en la Argentina. Sin embargo, algo le faltaba a Jeta . Le faltaba inscribir su nombre y apellido en los anales de la Gauntlet of Polo. El pomposo título que engloba a las tres copas de mayor relevancia de la nutrida temporada de invierno de los Estados Unidos. Gauntlet viene a ser algo así como una oleada de polo . Y esa oleada no incluía al mejor polista del mundo en la actualidad.

Ahora sí lo incluye. En este abril, Jeta también se consagró campeón en Estados Unidos. Acaba de ganar el Abierto como líder de Pilot . En seis chukkers se impuso 15-10 a BTA, el equipo revelación del torneo. Esa sonrisa gigante que regala en el podio del National Polo Center de Wellington, sosteniendo el legendario trofeo, junto a sus compañeros de Pilot, completa el álbum de las grandes conquistas en los países potencia de este juego. Y esa foto la suma a la conseguida hace unas semanas, en esa misma cancha, cuando rodeado de la misma gente (el patrón Curtis Pilot, Makenzie Weisz y Lorenzo Chavanne), venció a La Dolfina Scone , de Adolfito Cambiaso.

El marcador muestra una diferencia holgada. Sin embargo, el partido tuvo pasajes adversos para el campeón, que supo sacar una buena ventaja al principio y, tras superar un bache en los períodos del medio, definió el asunto con una ráfaga . Allí cobraron importancia las prestaciones de Lorenzo Chavanne , designado el jugador más valioso del encuentro. La mayoría de las confrontaciones con el hándicap limitado, como es el polo de Norteamérica, con un tope de 22 goles, suelen sufrir esos vaivenes.

Pilot comenzó dominando el juego mediante la conducción de Castagnola y el contundente 4-1 al cabo del chukker inicial marcó una tendencia en el juego. No definitiva, pero sí esencial, medular. Al parcial siguiente, Pilot mantuvo el rigor y la diferencia se amplió: 6-2. BTA quedó shockeado y sin margen de error.

En esa instancia compleja surgió la personalidad de Tomás Panelo, un cerebral 10 de hándicap, en BTA Polo Team, la organización que reúne a Steve Krueger y su mujer KC. Guiado por Panelo, el equipo reaccionó. Comenzó a manejar la bocha, cobró algo de vuelo y, de a poco, muy de a poco, fue acortando la distancia. Ganó dos períodos consecutivos, por la mínima diferencia, y cuando llegó el momento de ratificar el pasaje favorable y quedar a tiro para darlo vuelta en el sexto parcial, Chavanne y Castagnola le pusieron una infranqueable barrera a la ilusión por remontar de BTA. Los últimos minutos casi sobraron. Dio la sensación de que BTA ya lo había dado todo y que a Pilot aún le quedaba combustible.

Pilot Polo Team, rubricó, así, su tercer Abierto : tres para el patrón Curtis, dos para Makenzie Weisz, y el primero para la dupla argentina, integrada por Jeta Castagnola y Lorenzo Chavanne. Un rotundo éxito para quien venía de vencer 15-5 a Coca Cola (de Gilliam Johnston y Polito Pieres) en la semifinal. Actualmente, la organización del hombre oriundo de Alabama, de 65 años, está entre las más importantes. A la competencia habitual en Palm Beach, le agrega una intensa participación en la temporada de alto hándicap de la Argentina, con muy buenas performances en el Abierto del Jockey Club, el que antecede a la Triple Corona.

El subcampeonato logrado por BTA no lo conforma. La notable actuación en la instancia previa a la final, cuando derrotó 16-10 a La Dolfina Tamera, uno de los candidatos a quedarse con el título, hizo crecer la ilusión en este equipo que juega por segunda vez el alto nivel de Florida. El cuarteto original estaba integrado por Kelly Beal, el patrón de 69 años, Steve Krueger, Ignacio Viana y Tomás Panelo. Al concluir la Gauntlet de 2025, Beal decidió bajarse del caballo y le sugirió a KC Krueger, su hija, entrar a la cancha. KC, casada con Steve, aceptó de inmediato: “Es lo mejor que podía pasarme. Cumplí un sueño”, dijo la madre de Shirley (8 años) y Carty (10), quien se siente muy afortunada de poder dedicarse a esto.

El MVP es Lorenzo Chavanne . Pero el hombre del Abierto es Jeta Castagnola, un gol suyo, en el sexto chukker, selló el destino de la final. Y sirvió para que se consagrara en el torneo que le faltaba ganar al mejor jugador del mundo.

Pilot: Curtis Pilot, 0; Makenzie Weisz, 6; Lorenzo Chavanne, 7, y Camilo Castagnola, 10. Total: 23.

BTA: KC Krueger, 1; Steve Krueger, 5; Tomás Panelo, 10, e Ignacio Viana, 7. Total: 23.

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Fuente: La Nación