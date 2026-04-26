Martín Fierro de la Moda 2026: los mejores looks de la noche

Las celebridades del mundo del espectáculo, modelos, diseñadores e influencers argentinos brillaron anoche en la alfombra roja de los premios Martín Fierro de la Moda.

A lo largo de la glamorosa previa de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) a lo más destacado del rubro en 2025 se destacaron Carolina Pampita Ardohain , con un vestido de Carolina Herrera, Mariana Fabbiani , quien decidió darle una nueva vida a un vestido vintage de su abuela y Romina Gaetani , con un impactante diseño escultórico de Fabián Zitta.

La gran noche de la moda argentina comenzó a las 21 con el despliegue de la alfombra roja, conducida por Chino Leunis y Zaira Nara. Minutos antes de las 22.30, Valeria Mazza e Ivan de Pineda tomaron la posta y, frente a más de 300 invitados, le dieron inicio a la entrega de premios.

A continuación, los mejores looks de la noche:

Fuente: La Nación