Pese a las críticas del kirchnerismo, el juez Carlos Mahiques avanzó en el proceso para extender cinco años su mandato en Casación

En una audiencia pública signada por las críticas del bloque kirchnerista, el camarista Carlos Mahiques , padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , defendió en la comisión de Acuerdos del Senado su pliego para extender su magistratura por cinco años más a partir de noviembre, cuando cumpla 75 años.

Mahiques consiguió que la Comisión aprobara un dictamen favorable a su permanencia, que será tratado por el pleno de la Cámara alta, pese a que debió responder sobre el cumpleaños que celebró el año pasado en la quinta de Pilar investigada por la Justicia y atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, su viaje a Lago Escondido y la forma en la que llegó a ser camarista de la Casación Federal .

La regla de la Constitución es que a los 75 años los jueces deben jubilarse, salvo que consigan un aval del Presidente y del Senado para seguir en el cargo. Mientras se desarrollaba la audiencia, La Libertad Avanza (LLA), con apoyo de bloques aliados como Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), firmó el dictamen .

El Poder Ejecutivo envió el pliego a la Cámara alta a fines de febrero. Es decir, casi un mes antes de que su hijo asumiera como ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cuneo Libarona. El tratamiento de su pliego, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos por la participación de su hijo en el gabinete libertario, si bien las principales críticas fueron por las condiciones en que se dio su desembarco en la Justicia Federal .

Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 por una decisión del expresidente Mauricio Macri, que lo trasladó, por decreto , a un cargo para el que no había concursado. Al año siguiente, fue ratificado por el Senado en el nuevo puesto.

El movimiento de Macri motivó críticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que este mes presentaron impugnaciones al pliego.

“Los traslados son una forma irregular de selección de jueces y juezas que no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley del Congreso de la Nación”, argumentan en ACIJ. “Suponen un riesgo para la independencia judicial, la idoneidad y para garantías como la de juez natural, al permitir al Poder Ejecutivo la designación de magistrados en cargos para los cuales no concursaron, así como el movimiento de jueces entre tribunales según los casos que tenga cada uno”.

En la bancada kirchnerista, insistieron hoy sobre estas impugnaciones y calificaron de ilegal e inconstitucional la designación de Mahiques . “El magistrado aquí presente concursó para el cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri y pertenece a un grupo selecto que fue trasladado sin concursar a la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal en nuestro país”, dijo el senador nacional Martín Soria .

Mahiques desestimó estos cuestionamientos. Argumentó que su traslado fue aprobado por el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo y fue, posteriormente, convalidado por el propio Senado.

Los senadores kirchneristas apuntaron, en segunda instancia, contra los vínculos de la familia del camarista con el gobierno de Javier Milei a raíz del nombramiento de su hijo Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia el mes pasado. Esteban Mahiques , otro de sus hijos, fue designado esta mañana como jefe de asesores , ad honorem, de la cartera judicial.

Las menciones a la familia del camarista desataron un acalorado cruce entre la senadora Anabel Fernández Sagasti y la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich , que calificó de “improcedente” su insinuación respecto de los vínculos políticos del magistrado con el oficialismo. El radical Maximiliano Abad, por su lado, pidió no reducir el debate del pliego a una discusión ideológica ni llevarlo al ámbito personal.

Ninguno de los dos legisladores cercanos a la Casa Rosada se refirió a las acusaciones contra Mahiques por su participación en el viaje a Lago Escondido con empresarios y jueces que derivó, hace años, en una investigación judicial. En la audiencia, tanto Soria como Fernández Sagasti y Mariano Recalde recordaron en múltiples oportunidades su involucramiento en ese periplo.

En 2023, Mahiques estuvo imputado en una causa por dádivas por el viaje que hizo con su hijo hoy ministro, otros jueces, empresarios, el entonces ministro de Justicia de la Ciudad y un exespía a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. La causa se abrió y avanzó en Bariloche, pero pasó luego a los tribunales de Comodoro Py, donde fue declarada nula y todos los acusados fueron sobreseídos .

En la bancada kirchnerista apuntaron hoy contra la falta ética que representó el viaje y los privilegios del camarista . Mahiques negó que hubiera incurrido en alguna irregularidad o violación ética. Aclaró que se trató de un “viaje de camaradas y amigos”, aunque reconoció que aprovechó para adelantar cuestiones laborales que tenía pendientes y participar de un seminario de la Universidad Austral.

Evitó expedirse sobre otros detalles de su viaje al sur como sus costos (la sospecha fue que no pagaron y buscaron ocultarlo) porque -según él- el tema ya había sido resuelto por la Justicia. Negó, de todos modos, que el viaje hubiera sido financiado por una empresa.

Ante las incisivas preguntas de los representantes peronistas, Bullrich respaldó al camarista y cuestionó que se buscara reflotar una causa en la que fue sobreseído. “ ¿Les parece correcto que se lean pruebas que fueron desechadas porque fueron actos de espionajes? A mí no”, señaló la titular del bloque libertario ante la mención de chats privados entre los participantes del viaje.

Tras la investigación por el viaje a Lago Escondido, Mahiques volvió a quedar, en febrero pasado, en el centro de la escena política luego de que LA NACION revelara que el magistrado había celebrado su cumpleaños en la quinta de Villa Rosa cuya propiedad, a través de testaferros, se atribuye a Pablo Toviggino , tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Luego de que se conociera ese festejo, Mahiques presentó su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, donde estaba la causa que investigaba ese predio. Mahiques era suplente en ese tribunal en paralelo con su cargo en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, puesto que busca prorrogar.

Consultado respecto de la fiesta en la quinta de Villa Rosa por el senador de Fuerza Patria Mariano Recalde, Mahiques aseguró que no comentaría sobre “trascendidos periodísticos”, pero, enseguida, agregó: “Lo que se dice en esos trascendidos no sucedió”.

En la previa de la audiencia, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio había cuestionado la legalidad y legitimidad de la comisión que trató el pliego de Mahiques bajo el argumento de que su partido político no contaba con representación en el cuerpo. Denunció una “ situación violatoria de la Constitución y el Reglamento” de la Cámara.

“[Mahiques] va a venir a defender su pliego a una comisión donde la oposición está ausente. A mí, si fuera un juez de la Nación, no me gustaría que la oposición no formara parte de la comisión que tiene que tratar mi pliego”, dijo.

La intervención desató un fuerte cruce con Bullrich , que la acusó de querer amenazar al magistrado. “Ustedes tienen tres lugares en esta comisión que decidieron no integrar”, le contestó la exministra previo a que arrancara la exposición de Mahiques. El peronismo reclamaba seis bancas en la comisión de Acuerdos, pero ante la negativa del oficialismo dejó vacantes los tres lugares que le habían sido asignados.

Fuente: La Nación