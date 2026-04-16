Confirman que al hacer ejercicio se le presta poca atención a un factor clave para el colesterol y la presión

Un grupo de investigadores del Reino Unido y de Pakistán se propuso investigar si la sincronización del ejercicio con el cronotipo individual mejora los beneficios cardiometabólicos. Los resultados acaban de ser publicados en la revista British Medical Journal (BMJ) y dan cuenta de un factor al que en general se le presta poca atención y termina siendo clave en variables como el colesterol y la presión arterial .

El trabajo del Instituto Universitario de Fisioterapia de la Universidad de Lahore, en Pakistán, y de la Facultad de Medicina de Edimburgo, en Reino Unido, reclutó a 150 adultos de 40 a 60 años con al menos un factor de riesgo cardiovascular. Los clasificaron como tipo matutino o tipo vespertino mediante un “Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad” validado por monitoreo de la temperatura corporal durante 48 horas.

La clásica división de las personas entre “búhos y alondras” , cuya aplicación ya se ha visto en la productividad para el estudio o el trabajo, se traduce ahora en un dato valorable para la salud , a través de la asociación entre el ejercicio aeróbico y los beneficios para el corazón. Los voluntarios realizaron un entrenamiento aeróbico de intensidad moderada: 5 días por semana, 40 minutos por sesión, durante 12 semanas .

El ensayo aleatorizado dividió a los participantes en dos grupos: los que realizaban la actividad física en su horario preferido por naturaleza y los que lo hacían en el periodo del día más incómodo , es decir, no alineado con su cronotipo. Los “alineados” lograron mejoras significativamente mayores en la presión arterial sistólica, diastólica, colesterol y glucosa en ayunas en comparación con los “no alineados”.

La conclusión para los investigadores, según explican en BMJ, es que “ajustar el momento del ejercicio al cronotipo individual mejora significativamente los resultados cardiometabólicos y relacionados con el sueño en adultos en riesgo. Las prescripciones de ejercicio basadas en el cronotipo pueden ofrecer un enfoque personalizado y rentable para mejorar la salud cardiovascular”.

Agregan que “las intervenciones de ejercicio personalizadas y adaptadas al horario podrían convertirse en una estrategia práctica en entornos clínicos y de salud pública , lo que podría conducir a mejores resultados y una mayor participación. Las futuras investigaciones y guías clínicas podrían considerar los factores circadianos como un componente fundamental de la prevención de enfermedades basada en el estilo de vida”.

Cuestionario de Matutinidad–Vespertinidad

Los efectos de la intervención fueron consistentes en todas las categorías de sexo y cronotipo , y más pronunciados en personas con hipertensión. “Esto sugiere que el ejercicio alineado con el cronotipo puede ser ampliamente aplicable, pero especialmente beneficioso para quienes tienen mayor riesgo cardiovascular ”, explican los investigadores.

Y agregan que “estos resultados coinciden con investigaciones previas que indican que la desalineación circadiana, como la causada por el trabajo por turnos, el desfase horario social o los horarios de actividad irregulares, se asocia con presión arterial elevada y resultados cardiometabólicos adversos . Por lo tanto, las intervenciones específicas para cada cronotipo podrían representar una estrategia dirigida para mitigar estos riesgos, particularmente en poblaciones que ya sufren de desregulación cardiovascular”.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín