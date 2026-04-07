Persecución policial desde Chascomús terminó en Lezama con dos aprehendidos en Ruta 2

ZONALES





Una intensa persecución policial iniciada en Chascomús culminó en Lezama con dos personas aprehendidas, luego de una peligrosa fuga que incluyó maniobras a alta velocidad y circulación en contramano por la Ruta 2.





El hecho ocurrió durante la noche del domingo 5, cuando personal de la DDI intentó identificar un vehículo en la vía pública. Al advertir la presencia policial, el conductor decidió escapar, dando inicio a una persecución que se extendió por distintas calles de la ciudad.





El seguimiento fue monitoreado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo y el sistema de emergencias 911. Durante la fuga, el automóvil circuló a gran velocidad, cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a otros conductores.





La persecución continuó por la Ruta Provincial N° 2 en dirección a la Costa Atlántica, en un contexto de tránsito intenso por el regreso del fin de semana largo de Pascua. Ya en jurisdicción de Lezama, se sumaron al operativo efectivos de distintas dependencias, incluyendo Policía Vial, Comunal, Comando de Prevención Rural y personal motorizado de Dolores.





Ante la presencia de un retén policial, el conductor redujo la velocidad, pero luego realizó un giro en U y comenzó a circular en contramano hacia Capital Federal por el carril descendente.





Finalmente, perdió el control del vehículo y despistó, quedando detenido sobre el cantero central de la Ruta 2, donde fue interceptado por los efectivos.





Según se informó, el rodado tenía pedido de secuestro activo por hurto automotor en La Plata. La causa quedó en manos de la U.F.I.D. N° 9 del Departamento Judicial Dolores, a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti, quien dispuso la aprehensión de los dos ocupantes del vehículo, ambos mayores de edad y domiciliados en Chascomús.





La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad y encubrimiento. Tras ser indagados el lunes 6 de abril, los imputados recuperaron la libertad.