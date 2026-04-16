Pegar papel aluminio en las paredes de la casa: para qué lo recomiendan y cuándo debe hacerse

La humedad en las paredes es uno de los problemas más frecuentes y más molestos dentro de una casa. Puede aparecer de diferentes maneras: manchas oscuras, pintura levantada, olor fuerte o marcas que recién se ven cuando se corre algún mueble.

Para detectar estas filtraciones antes de que sea demasiado tarde, varios expertos recomiendan un truco casero con papel aluminio que sirve para hacer un primer diagnóstico antes de recurrir a arreglos más costosos.

En específico, el papel aluminio no se utiliza para absorber la humedad ni para resolver el problema, sino que ayuda a identificar de dónde viene .

Para hacer este truco casero, solo hace falta un pedazo de papel aluminio y cinta adhesiva . Lo primero que hay que hacer es elegir una zona de la pared en la que se sospeche pueda haber humedad.

Allí hay que pegar el papel aluminio y sellar los bordes con cinta , asegurándose de que quede bien tenso y en contacto con la pared, sin arrugas, roturas ni entradas de aire . De esta manera, el aluminio crea una zona aislada y bloquea la evaporación de agua en esa área. Esto permite ver si aparece agua o condensación y, según el resultado, hacer un diagnóstico.

La recomendación es dejarlo colocado entre 24 y 48 horas . Pasado ese tiempo, hay que retirarlo y revisarlo: si hay agua del lado que estuvo en contacto con la pared , se trata de una señal de que la humedad viene de afuera. Puede tratarse de una filtración interna o un ingreso de agua desde alguna fisura, cañería o falla de impermeabilización.

En cambio, si hay condensación o gotas de agua se encuentran en la parte exterior del papel aluminio , es decir, la que estuvo en contacto con el aire, el problema se encuentra dentro del hogar .

En este segundo caso, la evidencia apunta a un exceso de humedad ambiental o falta de ventilación . Esto puede deberse a una cocina sin extractor, a dejar secar la ropa dentro de la casa o a mantener cerradas las ventanas, entre otras causas.

Las manchas de humedad pueden aparecen en techos y paredes debido a filtraciones de agua, condensación por mala ventilación o problemas estructurales. Pära eliminarlas, existe un truco casero que hace efecto en menos de 24 horas.

En específico, uno de los métodos más efectivos y accesibles consiste en usar una mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio .

Este truco no solo ayuda eliminar la mancha de humedad. Es que gracias al vinagre y el bicarbonato de sodio, también funciona para eliminar los hongos superficiales e incluso neutralizar los malos olores .

Es que el vinagre tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas, mientras que el bicarbonato actúa como un agente limpiador y desodorizante.

Más allá de eliminar las manchas, es clave atacar la causa para evitar que la humedad vuelva. Una de las medidas más importantes es mejorar la ventilación del hogar : abrir ventanas a diario, usar extractores en cocina y baño y evitar secar ropa en ambientes cerrados.

También ayuda revisar posibles filtraciones , como grietas en paredes, techos o problemas en cañerías, ya que muchas veces el origen está en fallas estructurales. En casos de condensación, incorporar deshumidificadores o absorber la humedad con productos específicos puede marcar la diferencia.

Si bien los trucos caseros pueden ayudar a detectar o eliminar manchas superficiales, hay señales que indican que el problema es más profundo . Por ejemplo, cuando la humedad reaparece rápidamente, la pintura se descascara de forma constante o aparecen grietas y manchas extensas.

En esos casos, es probable que exista una filtración estructural, problemas de impermeabilización o fallas en cañerías que requieren una solución técnica. Ignorar estas señales puede empeorar el daño y aumentar los costos a largo plazo.

Por eso, si el problema persiste o se agrava, lo más recomendable es consultar a un profesional para realizar un diagnóstico preciso y aplicar una solución definitiva.

Fuente: TN