Día clave en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran Gianinna, un policía y un médico

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a empezar desde cero y este jueves tendrá su segunda audiencia , en los Tribunales de San Isidro, con el foco puesto en el inicio de las declaraciones testimoniales.

Después de que el debate anterior fuera anulado por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, el nuevo juicio retoma todo desde el principio . Se mantienen las mismas imputaciones, pero con un nuevo tribunal y la obligación de volver a incorporar cada prueba y escuchar otra vez a los testigos.

En ese contexto, la jornada de este jueves comenzará a las 10 con la etapa probatoria, en una causa donde siete profesionales de la salud están acusados de “homicidio simple con dolo eventual” , delito que prevé penas de entre 8 y 25 años.

Según pudo saber TN , declaran Giannina Maradona y Juan Carlos Pinto , médico de la empresa +Vida, que certificó el fallecimiento de exfutbolista y realizó maniobras de reanimación.

También declarará un policía de la Bonaerense que participó del operativo el día de la muerte de Maradona en el country de Tigre.

El nuevo juicio arrancó el martes con un clima de tensión , tanto dentro como fuera de la sala. Familiares de Maradona, imputados y abogados volvieron a verse las caras tras la anulación del proceso anterior, mientras que en la puerta de los tribunales hubo presencia de fanáticos que reclamaban justicia.

Durante esa primera audiencia, la fiscalía encabezada por Patricio Ferrari expuso su teoría del caso y fue contundente: sostuvo que Maradona fue “abandonado a su suerte” durante su internación domiciliaria y que hubo graves omisiones por parte del equipo médico.

Fernando Burlando , abogado querellante que representa a Dalma y Gianinna, fue en la misma línea que la fiscalía y volvió a apuntar con dureza contra el equipo médico. “Diego Armando Maradona fue asesinado”, dijo. Habló de “desidia, desinterés y omisiones” y de “acciones prácticamente demenciales” que “concretaron un crimen perfecto, producto de la voluntad deliberada de liquidar, de asesinar” al exfutbolista.

También se formalizaron las acusaciones contra los siete imputados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov , señalados como los principales responsables de la atención del exdeportista en sus últimos días.

Luego fue el turno de las defensas, que rechazaron los cargos y apuntaron a un cuadro de salud complejo. Incluso hubo momentos de tensión. El abogado Francisco Oneto, que defiende a Luque, sostuvo que la muerte de Maradona fue “consecuencia de un infarto” y no de una conducta delictiva, lo que generó reacciones en la sala, especialmente de los familiares del Diez.

Además, quedó establecido que el juicio se desarrollará con audiencias dos veces por semana (martes y jueves) y que declararán más de un centenar de testigos a lo largo de varios meses. “Hay al menos 127, pero podría reducirse a 92″, señaló Burlando durante la audiencia.

Fuente: TN