“La triple M” de la rosca y el poder delegado del Pastor

"Estos buscan un caballo para subirse. Como en cada elección, necesitan donde montarse y enfrentar el recorrido" . Así define un experimentado empresario el movimiento de un grupo de dirigentes que andan pensando en un nuevo protagonista, disruptivo y por fuera de los radares políticos, para enfrentar en la elección presidencial del año próximo a Javier Gerardo Milei.

Confiados en que la situación política hará que Milei llegue a las elecciones de 2027 muy debilitado (con la interna oficial a full y el empecinamiento en sostener al desgastado Manuel Adorni en funciones) y la realidad económica (con una microeconomía complicada para varios sectores sociales), diferentes nombres aparecen y se barajan en las mesas y tertulias de los armadores políticos.

En ese juego, alguien craneó el rótulo de "La triple M", al estilo de la triple T de Tini Stoessel. Con menos ritmo que la sensual cantante, ese grupo de hombres que piensan caminos para enfrentar a Milei estaría conformado por Emilio Monzó, Nicolás Massot y Sergio Tomás Massa. Estos viejos amigos están en diversos espacios políticos pero conversan con los mismos actores.

El último lunes, Massa se reunió largamente con Axel Kicillof . El ex candidato presidencial peronista y el gobernador bonaerense repasaron el escenario político, observaron la realidad en los diferentes distritos de la Provincia y se detuvieron en la compleja situación social del Conurbano bonaerense. Milanesas con puré mediante, Massa le planteó tres cosas: garantizar un espacio amplio con reglas de juego, un mensaje sobre modelo de país y valores que sea como una carta de principios y que haya una competencia lo más abierta posible, pues no va a haber un candidato único. "Tenemos que usar el modelo de construcción que usó Lula", le dijo el tigrense. Cerca del gobernador no terminan de confiar y dicen que la sentencia de que "la oposición al peronismo se apaga como una vela" -como les dice Massa como argumento de que Kicillof terminará siendo "el" candidato del peronismo y aliados- hace que las discusiones siguen abiertas en "el movimiento". Mi General, cuánto valés...

Una semana antes, Kicillof recibió a Monzó y a Massot, quienes a pesar de su paso por el gobierno del PRO (donde uno de ellos fue presidente de la Cámara de Diputados y el otro, jefe de la bancada amarilla), hoy son hiper críticos de la gestión Milei y apuestan a una gran PASO (una Primaria con amplia participación) donde hayan candidatos de centro, más de izquierda y alguno de centroderecha, para enfrentar a los libertarios y al PRO de Mauricio Macri, a los que imaginan como aliados en la búsqueda de la reelección de Milei.

Tanto Monzó como Massot y Massa, así como el inoxidable peronista porteño Juan Manuel Olmos, también siguen hurgando al empresario Jorge Brito , quien -como se adelantó en esta columna- es visualizado por muchos influyentes como un potable candidato presidencial para unas PASO del centro a la derecha. Brito mantiene reuniones con diferentes sectores, se interioriza de los temas económicos argentinos (es presidente del directorio del Banco Macro) y habla de que no le gusta la Argentina del "péndulo permanente"; esto es, que cambie para un lado y luego para el otro, y que siempre Argentina empiece de nuevo.

Un empresario amigo de Brito le aconsejó no moverse de sus negocios en el mundo bancario o de la energía por una aventura electoral. “Hoy va a decir que no si le piden ser candidato”, se alivió el poderoso empresario que lo escuchó aplomado. El ex presidente de River Plate hoy tiene 47 años y tiene tiempo para, en un futuro, correr esa carrera. A boxes...

Quien ya meneó tiempo atrás el nombre de Brito fue el propio Mauricio Macri y algunos dirigentes de su partido creen que el banquero podría ser una alternativa para competir por esa escudería. Hablando de menear, quien lo está haciendo es Macri -hoy soltero y sin novia- a quien se lo vio en un evento del DJ Hernán Cattáneo donde muchas damas se mostraban entusiasmadas con obtener una selfie con él. Miraban la escena, atónitos y divertidos, Alejandro Macfarlane y Gustavo Arribas, quienes no son amigos entre ellos pero sí, cada uno del ex jefe de Estado.

"Mauricio está alegre", dijo un dirigente del PRO quien lo vio al día siguiente en la cena de la Fundación Pensar, junto a María Eugenia Vidal, y el martes con Cristian Ritondo , en la cita del PRO bonaerense. Un dirigente macrista añoraba los tiempos dulces de los globos y de los bailes en las reuniones del PRO: "No había ni un solo empresario en la cena de la fundación", sentenció, nostálgico.

En la reunión donde Ritondo convocó a los representantes de las ocho secciones electorales bonaerenses. el ex Presidente bendijo a los ritondistas, quienes alientan una alianza el año próximo con La Libertad Avanza en la provincia mayor. También estaba la intendenta Soledad Martínez, quien defiende darle fuerza al partido, sin ir a la cola de LLA. Después, en charlas más reservadas. Macri dijo que observa con detalle -y preocupación- a concentración de poder que hoy tiene Karina Elizabeth Milei . El jefe...

Otro que volvió a aparecer en las mesas de tertulia política es el pastor Dante Gebel, quien promete -una vez más- viajar a Argentina para participar en un acto político promoviendo su candidatura presidencial. Gebel volverá de la mano del operador Eugenio Casielles, quien fue junto a Ramiro Marra creador político y financiero del fenómeno Milei, antes de que Karina los expulsara al infierno político. También se ve cerca del pastor evangelista a Juan Pablo Brey y a Gerardo Martínez, gremialistas que han conversado con él sobre el país.

Gebel pretende mostrarse con humildad y para eso, recurre a sus comienzos de vida en el barrio Billinghurst, del distrito bonaerense de San Martín , de donde también es oriundo el relator de filiación xeneize Daniel Mollo, quien se ha volcado ya hace años a la política.

Pero l as acciones de Gebel han caído muy mal entre los representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. La poderosa y convocante ACIERA estuvo en diciembre del año pasado en la Casa Rosada , para celebrar la Navidad junto al presidente Javier Milei. Y hace pocos, alguno de sus dirigentes han estado con el gobernador Axel Kicillof.

Entre esos pastores, pero fundamentalmente en la dirigencia política ávida de un nuevo outsider. aparecen dudas sobre Gebel. La principal es que no vive en el país y eso lo muestra ajeno a los problemas comunes que vive el país. Y otra, es que vuelve a ser un ejemplo del "poder delegado", como le pasó a Alberto Ángel Fernández con Cristina Kirchner- O para algunos, como le sucede al Presidente con su hermana Karina, lo que no le permite resolver la interna oficial y también sosteniendo al contador Manuel Adorni, contra viento y marea.

En el caso de Gebel, si resulta merecedor del "poder delegado" de experimentados miembros de la casta política, el camino a una candidatura en serio resultará realmente árido. Fin...

La concentración de poder de la hermana del Presidente hace que algunas encuestas no lleguen al escritorio principal de la Casa Rosada para diagnosticar el humor real de la sociedad. Milei habla de forma directa con consultores como Federico Aurelio o Juan Mayol, y recibe números desde el riñón libertario, donde afirman que los guarismos se demuestran "estables en torno al 40%" y sin movimientos "en los últimos 10 días". Si uno observa el fenómeno de impacto del caso Adorni, eso sería algo parecido a la negación.

Este miércoles aparecieron los resultados de la edición de abril de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) realizada por el Laboratorio y Observatorio de la Opinión Pública (LOOP) de UdeSA.

Este laboratorio de la Universidad de San Andrés mostró un "deterioro de la Satisfacción General", señalando que "la insatisfacción ya alcanza al 68% de los encuestados". También una "aprobación Presidencial en Descenso" diciendo que la aprobación del gobierno de Javier Milei continúa bajando, situándose en un 36% (frente al 39% de marzo). Y que la desaprobación subió al 61%, consolidando una tendencia negativa.

Según la UdeSA, " a pesar de la caída, Milei se mantiene en una posición intermedia: su aprobación está por debajo de la que tenía Mauricio Macri en este mismo periodo de mandato, pero sigue siendo superior a la que registraba Alberto Fernández" . Digamos, o sea...

Fuente: Clarín