El departamento de Adorni refaccionado e investigado, en fotos: el antes y el después de la propiedad y quiénes están detrás de la venta

La compra por parte de Manuel Adorni de un departamento en el edificio de Miró al 500 , en Caballito, es tal vez el punto más problemático para el jefe de Gabinete en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito en el juzgado de Ariel Lijo y con el fiscal Gerardo Pollicita a cargo de la investigación.

Este miércoles declaró una de las dos jubiladas que trascendieron como presuntas prestamistas de Adorni, pero en rigor serían solo los nombres que figuran en los papeles de la venta. Las mujeres, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo , son quienes aparecen en la transferencia del bien y a quienes el jefe de Gabinete de Milei les pagó un adelanto de 30 mil dólares y dejó a cuentas un pago de 200 mil más.

Pero en la Justicia, la primera en declarar derivó en su hijo como el encargado de la operación inmobiliaria en su nombre. Viegas es la madre de Pablo Martín Feijoó , quien tiene una empresa desarrolladora e inmobiliaria asociado a Leandro Miano . Este último sería el hijastro de Sbabo , la otra jubilada que figura en los papeles de la venta y que también declaró este miércoles.

En su propia versión brindada como testigo, el ex futbolista Hugo Morales, anterior propietario del departamento, dijo que la momento de realizar la venta había dos jóvenes además de las jubiladas. Recordó que uno se llamaba "Pablo".

A su turno, la peculiar escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, aportó más detalles . "El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni , porque los chicos van al mismo colegio", explicó en una entrevista. Se habría referido a Feijoó o a su socio, Miano. Fue en la misma nota en la que la notaria reveló conocer a Adorni hacía 15 o 20 años y que, en cuestiones de propiedades, al jefe de Gabinete "se le vino todo junto" en estos tiempos en la función pública.

El nombre completo de Feijoó había surgido en el expediente judicial ya el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina allanó la inmobiliaria Rucci , que tuvo a la venta el departamento a pedido de Morales. En ese operativo se descubrió que Feijoó fue quien reservó el departamento para que su madre Viegas y Claudia Sbabo lo compraran en mayo de 2025.

Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi están convocados a declarar el próximo 20 de abril. Su firma tuvo en venta el departamento de Miró al 500 a 340 mil dólares en febrero de 2024 y lo rebajó a 295 mil dólares para noviembre de ese mismo año.

Con intervención de Nechevenko, el departamento fue escriturado en 200 mil dólares en mayo de 2025. Es en noviembre que las dos jubiladas que figuran en los papeles se lo transfieren a Adorni, por 230 mil dólares . La diferencia se paga en efectivo.

Según registros oficiales, Pablo Feijoó ingresó a la Casa Rosada, autorizado por el entonces vocero presidencial, el 22 octubre de 2025. Fue un mes antes de la operación de compra-venta que involucró al jefe de Gabinete. El hijo de una de las jubiladas fue llamado a declarar para la semana próxima. Acompañó a su madre a Comodoro Py pero se escabulló por las escaleras ante el asedio de la prensa.

Hasta el momento no trascendieron explicaciones sobre por qué el departamento fue comprado para ser vendido a los seis meses . Ahora fuentes judiciales hicieron trascender las imágenes de las reformas en la propiedad . Las mismas se las mostraron a las mujeres en el juzgado.

Según la declaración de Sbabo, las remodelaciones se hicieron después de su compra. Es decir, antes de que se lo vendieran a Adorni por apenas 30 mil dólares más.

Feijoó (de 36 años) y Miano (44) son socios en TJS Group , una desarrolladora inmobiliaria que cobija a la constructora Avda SRL. Según la propia web de la empresa, TJS tiene una “ sociedad con MRC Construcciones y su titular, el Arq. Mario Roberto Carpilovsca Zárate que le brinda la confiabilidad y estabilidad que el mercado demanda, y a su vez permite garantizar los tiempos de entrega pactados con cada uno de nuestros inversores”.

MRC Construcciones, también según su página web, fue la firma que construyó el edificio de Miró 548 donde está el departamento cuya compra complica a Adorni.

La inmobiliaria Rucci Propiedades promocionaba el departamento de Caballito en sus redes, antes de que las jubiladas lo compraran para revendérselo a Manuel Adorni.

Esa imágenes son contrastadas por la fiscalía de Pollicita con las del departamento luego remodelado.

Entonces cotizado en 295 mil dólares, describían la propiedad de "Miró 500, piso 1", en Caballito como un "semipiso hermoso (de) cuatro ambientes al frente con cochera y baulera".

El detalle incluía: 150 metros cuadrados cubiertos , tres dormitorios, dos baños, cuatro ambientes, una cochera, un toilette y, pese a que Morales -su entonces dueño- decía que estaba algo venido abajo, se promocionaba como "muy bueno" como una oportunidad en Caballito.

En la misma publicación en redes y en sitios de venta de propiedades, se ampliaba la descripción del "semipiso 4 Amb. 1 Piso al frente con balcón terraza ".

Del edificio se destacaban los servicios: "Seguridad 24 horas, cochera cubierta y baulera, ascensor a hall del depto ".

Y ya en la unidad describían su plano y circulación: "Se ingresa por hall de recepción. Un gran living comedor con pisos tarugados con salida al balcón, comedor separado también con salida al balcón, cocina separada, con salida a un patio, lavadero amplio y toilette. Luego pasillo de distribución con baño completo, dos dormitorios, uno con vista al patio chico y otro con salida al patio trasero amplio . Y otro dormitorio amplio con vestidor y baño en suite".

El aviso inmobiliario agregaba un punto que generó suspicacias ya en la causa de Adorni: las formas de financiación . Decía que el dueño -entonces Morales- "toma una parte en efectivo y cuotas ".

Según datos de la zona, las expensas del departamento superarían el millón de pesos . En la actualidad, Adorni y su esposa estarían afrontando ese gasto sumado al de sus otras propiedades en la mira. El departamento original de la familia, hipotecado entre privados en Parque Chacabuco tendría expensas por la mitad: $500 mil . Y la casa que Bettina Angeletti, esposa del funcionario, compró en el country Indio Cua sumaría otros 700 mil pesos de expensas.

El adelanto de Adorni para comprar en Caballito fue de 30 mil dólares en efectivo . Por la casa del country, fue de otros 20 mil dólares y habría habido un pago por la hipoteca de otra cifra similar.

A esas se le sumaron este miércoles pagos cash por un viaje familiar a Aruba por 5.800 dólares , que se suman a una cifra similar ( 5.154 dólares ) que se pagaron para el regreso de la mujer de Adorni desde Nueva York y a otros tantos del viaje a Punta del Este, que se investiga quién lo pagó. En su última declaración jurada, el jefe de Gabinete consignaba tener 50 mil dólares en efectivo.

A fin de año, Adorni y su mujer deberían saldar 70 mil dólares de la hipoteca que utilizaron para comprar la casa del country y 200 mil del departamento de Caballito, al menos que quienes le vendieron acepten posponer los pagos.

Fuente: Clarín