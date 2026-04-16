El biógrafo de Javier Milei también pidió la renuncia de Manuel Adorni: “Es un mitómano público”

La situación de Manuel Adorni, que resiste de momento desde la Jefatura de Gabinete, continúa siendo un problema para el Gobierno mientras las críticas comienzan a alzar el volumen. Ahora también desde el propio oficialismo.

Este miércoles por la noche, el biógrafo presidencial, Nicolás Márquez, pidió públicamente la renuncia de Adorni, al que tildó de "mitómano público", y conminó al gabinete nacional a volver a las bases libertarias: "La Libertad Avanza (LLA) encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder", atacó.

Las balas comienzan a picar cada vez más cerca para Adorni. Este miércoles la Justicia determinó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba , una isla caribeña, realizando pagos en dólares en efectivo que ahora se investigan y también que sigue de cerca la trama de remodelaciones en el departamento de la calle Miró , en Caballito, cuya financiación para ser adquirido también es materia investigativa. Pero horas más tarde fue un hombre precisamente oficialista si los hay, Nicolás Márquez, el que pidió su cabeza.

Citando la publicación de Clarín sobre la certeza de la Justicia respecto del viaje de Adorni y su familia a Aruba, el biógrafo de Milei se expidió en X para expresar su descontento respecto de la persistencia de Adorni como ministro coordinador: " Se confirma judicialmente otra mentira de Adorni - embistió Márquez -. Los ministros, si tienen dignidad, deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos. ¿O acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público?".

"La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad. Que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder , ni por ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia", amplió Márquez.

SE CONFIRMA JUDICIALMENTE OTRA MENTIRA DE ADORNI: Los Ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos: o acaso un argentino de bien puede aceptar tener por jefe político directo y del más alto rango a un mitómano público? La Libertad… pic.twitter.com/orXVZ5B5iB

Y alentó con un mensaje directamente hacia el Presidente: "Volvamos a ser quien (sic) fuimos y arrasemos en 2027, otorgándolo al león (Javier Milei) una reelección apabullante, carajo. Posdata: 'Prefiero decir una verdad incómoda a una mentira confortable' (Presidente Javier Milei)".

Desde el regreso del viaje a Estados Unidos, que Adorni está en el ojo de la tormenta. Porque más allá de la investigación que se inició con sus viajes, hay que sumarle la de su patrimonio, que también está bajo la lupa. Y la compra por parte de un departamento en Caballito, es tal vez el punto más problemático para el jefe de Gabinete en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito en el juzgado de Ariel Lijo y con el fiscal Gerardo Pollicita a cargo de la investigación.

A esto hay que sumarle los embates constantes del arco opositor y ahora también del propio fuego "amigo".

Fuente: Clarín