Internaron a un nene de casi 2 años con lesiones cerebrales en Mendoza: investigan si fue víctima de maltrato

La Justicia de Mendoza investiga un presunto caso de maltrato infantil luego de que un nene de un año y 10 meses llegara a una guardia en grave estado y con lesiones cerebrales.

Todo comenzó el viernes pasado, cuando ingresó a urgencias del Hospital Notti. Allí, los médicos lo estabilizaron y lo dejaron internado en terapia intensiva.

Según indicaron medios locales, las lesiones que tenía eran compatibles con el denominado “síndrome del niño sacudido” , lo que activó el protocolo por parte de las autoridades.

Ante esa situación, una abogada del centro médico radicó la denuncia el mismo día y esta semana tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios.

Como primera medida se ordenó una restricción de acercamiento para la madre y su pareja, con quienes convivía cuando quedó internado. Además, se hizo una encuesta ambiental con el entorno familiar.

En ese sentido, también le hicieron análisis a su hermano mellizo por precaución, aunque precisaron que no tenía lesiones de ningún tipo y regresó a su casa.

Los médicos y los funcionarios judiciales intentan determinar si las lesiones que presenta obedecen a situaciones de maltrato, como continuos zamarreos y sacudones , o si una enfermedad congénita le provoca convulsiones y la lesión que se detectó con estudios especializados.

En tanto, el pequeño continúa internado en estado crítico y bajo seguimiento médico.

En medio de la investigación, un familiar del menor aseguró que las situaciones de violencia no son nuevas. “Esto no comenzó este viernes, comenzó hace aproximadamente 4 o 5 meses” , dijo en diálogo con Radio Nihuil.

De acuerdo a su testimonio, el nene ya había sufrido una fractura de pierna con atención médica tardía y múltiples ingresos previos a la guardia.

De hecho, fuentes judiciales constataron que el chico estuvo internado en enero. Pero en esa instancia no se había detectado ningún indicador de maltrato infantil.

Sin embargo, el caso ya había sido informado al Equipo de Titularidad Interdisciplinaria (ETI) pero las alertas no habrían sido atendidas. “Se pudo haber evitado porque se sabía que el pequeño estaba en peligro ”, afirmó el familiar.

Dentro del síndrome del niño maltratado existen distintas formas de violencia. Una de ellas es el llamado síndrome del bebé sacudido , que ocurre cuando un niño pequeño es agitado de forma violenta.

Sin embargo, ese es solo un tipo específico de maltrato. El síndrome del niño maltratado, en cambio, abarca un espectro más amplio de agresiones , como golpes reiterados o violencia sistemática, que es lo que se investiga en este caso.

Fuente: TN