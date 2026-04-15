Violento asalto a mano armada en un local de ropa en La Plata: “Quedate ahí o te vuelo la cabeza”

Un violento robo ocurrió en el centro de La Plata , donde dos delincuentes armados asaltaron un local de ropa, amenazaron a clientes y a una empleada, y escaparon en menos de un minuto.

El hecho se produjo durante la noche del lunes, en un comercio ubicado en la calle 5 entre 50 y 51. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según contaron las víctimas, los ladrones llegaron en moto y actuaron con rapidez para concretar el golpe. En las imágenes, se puede ver que uno de los asaltantes ingresó primero al negocio , robó una billetera y un teléfono y amenazó a un cliente que se encontraba en el lugar. “ Quedate ahí o te vuelo la cabeza a vos ”, le dijo para mantener el control de la situación.

Minutos después, el conductor del rodado también entró al local , tomó mercadería y salió nuevamente para preparar la fuga. Mientras tanto, su cómplice permaneció dentro del comercio y se dirigió a la caja registradora.

Al encontrar poco efectivo, comenzó a exigir más dinero al grito de “la plata grande” . La empleada le explicó que el local trabajaba principalmente con tarjetas y que no había más efectivo disponible. Antes de escapar, el delincuente volvió sobre uno de los clientes y le robó sus pertenencias.

La víctima alcanzó a pedirle que le devolviera el DNI , pero el asaltante ignoró el reclamo y huyó del lugar junto a su cómplice.

Tras el hecho, efectivos de la Policía bonaerense se desplegaron en el lugar, pero no lograron dar con los sospechosos. Por el momento no hay detenidos y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los delincuentes y reconstruir su recorrido.

Fuente: TN