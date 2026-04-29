Oscar Zago, sobre Adorni y su informe de gestión: “Creo que tiene el boleto picado; es un mentiroso”

El informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados atravesado por cuestionamientos de la oposición y un clima de fuerte tensión política. Antes incluso de que avanzara la exposición en el recinto, ya se acumulaban críticas por las respuestas escritas y el manejo de temas .

En ese contexto, el diputado nacional Oscar Zago lanzó duras acusaciones contra el funcionario durante una entrevista en LN+ , donde puso en duda su continuidad en el cargo y cuestionó su credibilidad pública .

“Yo creo que tiene el boleto picado . Creo que tiene que dar un paso al costado por el bien del Gobierno. Ahora que hagan lo que quieran. Públicamente, me parece que la sociedad ya lo tiene bien registrado quién es Manuel Adorni. Un mentiroso. Un mentiroso . Y la verdad que en el tema judicial no me voy a meter. Las causas judiciales que las resuelva la justicia, como corresponde. Si sos inocente, te liberarán. Si sos culpable, tendrás una pulsera”, sostuvo Zago.

Las declaraciones se dieron mientras el jefe de Gabinete debía responder más de 2000 preguntas formuladas por los distintos bloques legislativos , en medio de la polémica por su patrimonio y sus viajes.

Consultado sobre el efecto político de la exposición de Adorni, el legislador consideró que la situación empeora el clima en la Cámara baja.

“Yo creo que empeora. Empeora porque nos vamos con un gusto muy amargo. Porque no contesta nada . Porque no se hace cargo de nada. Porque nos sigue echando la culpa. Le echa la culpa a los periodistas, le echa la culpa a la oposición”, señaló.

Y concluyó: “Fijate cómo van buscando la mentira y es un mentiroso serial ya . En un tramo de su discurso dijo que el Congreso le votó todo en contra y que quería un golpe de Estado. Y después dijo que era un Gobierno reformista y que era el Congreso reformista que había hecho el impulso de todo este Gobierno. Che, decidite, o somos golpistas o somos reformistas. Somos los mismos diputados, no cambiamos prácticamente nada. Entonces, sos un mentiroso. En el mismo discurso nos dijiste golpistas y reformistas. Entonces decidite qué somos” .

Fuente: La Nación