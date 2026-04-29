Cómo será la presentación del informe de Adorni en el Congreso y quiénes lo acompañarán

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se prepara para su exposición en el Congreso de la Nación este miércoles a partir de las 10.30. La presentación del informe de gestión ocurre en un contexto marcado por la investigación penal sobre su patrimonio y las expectativas de la oposición sobre temas judiciales.

El funcionario busca exponer los resultados de la administración nacional con un mensaje centrado en la estabilidad macroeconómica y los avances en las reformas estructurales del Gobierno.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , ocuparán un lugar central junto al resto del Gabinete. La asistencia de las máximas figuras del Poder Ejecutivo busca blindar políticamente al funcionario frente a las preguntas que los diputados de la oposición formularán durante la sesión.

Las autoridades de la Cámara baja, bajo la conducción de Martín Menem, proyectan una jornada parlamentaria con una duración mínima de seis horas .

La estructura de la presentación contempla un discurso inicial de una hora. Adorni trabajó durante semanas en la elaboración de esta alocución junto a un equipo estratégico integrado por su jefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez , el secretario de Comunicación, Javier Lanari , el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt , y el nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Esteban Sicilia . El lunes, el funcionario realizó una prueba técnica en el recinto para asegurar el funcionamiento de los recursos durante su disertación.

El funcionario debe responder 4800 preguntas enviadas por los legisladores . Fuentes gubernamentales indicaron que el número real de consultas es menor debido a la repetición de los pedidos de informes.

La incertidumbre persiste sobre la disposición del jefe de Gabinete para responder interrogantes específicos relacionados con las causas judiciales que afectan al oficialismo, como las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) o el caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA. El entorno de Adorni mantuvo cautela sobre los alcances de su intervención en la etapa de preguntas.

El informe se produce exactamente a cincuenta días del inicio de las revelaciones sobre sus viajes y el estado de sus bienes personales, motivos que dieron lugar a la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito.

El discurso institucional ante los representantes del pueblo marca un punto de inflexión en su comunicación pública, ya que los bloques opositores aguardan esta instancia para indagar sobre las denuncias vigentes y los aspectos técnicos de la economía argentina. La cúpula libertaria espera que el evento fortalezca el relato oficialista ante la opinión pública y el Poder Legislativo.

Fuente: La Nación