Mapa de cortes y calles afectadas por la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

En el marco de la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , ante la Cámara de Diputados , se dispuso un operativo especial de seguridad en los alrededores del Congreso que incluye cortes de tránsito y accesos restringidos.

Según informaron fuentes oficiales, el dispositivo contempla vallados y bloqueos totales o parciales en distintas calles que rodean el Palacio Legislativo, con el objetivo de ordenar la circulación y garantizar el ingreso del personal acreditado.

Las intersecciones alcanzadas por el operativo:

En estos puntos se registran restricciones a la circulación vehicular, con presencia de personal de seguridad y desvíos en la zona.

Además, se establecieron ingresos y egresos específicos para quienes cuentan con autorización:

El esquema fue diseñado por la Dirección de Seguridad y Control de la Cámara de Diputados y se mantendrá durante el desarrollo de la actividad en el recinto.

Fuente: La Nación