El tenso momento en que Martín Menem le cortó el micrófono al diputado Juliano: “Diríjase de usted”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano protagonizaron este miércoles un tenso cruce durante la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en la Cámara de Diputados .

Fue cuando Juliano, durante su alocución, comenzó a tutear a Adorni, que debía permanecer en silencio para escuchar las preguntas de los legisladores.

“ Nos vinieron a decir que venían a terminar con la casta y nos metieron en un ajuste donde vos ahora estás haciendo contorsionismo con tus números y obligás a la Argentina a hacer contorsionismo para subirse al bondi después de haber trabajado”, le espetó el legislador radical al funcionario.

Y continuó: “Hoy están de paro todas las universidades y tu gobierno vino acá porque no podés explicar algo tan elemental” .

En ese momento interrumpió Martín Menem, que conducía la sesión, para pedirle a Juliano que tratara de “usted” a Adorni .

“Es el apellido, no lo estoy tratando de chanta, y me estoy quedando corto” , respondió Juliano, a lo que Martín Menem hizo parar el reloj de la alocución y el audio de la banca y le pidió al legislador que se dirigiera al funcionario “con respeto”.

“¡Respeto le faltaron ustedes a la gente! Desde el momento en que dijiste que no tenés vacaciones. Vos sabés lo que cuesta vacacionar en Argentina", prosiguió Juliano en dirección a Adorni, sin escuchar los pedidos de Memenm.

Entonces el presidente de la Cámara baja advirtió: “Le voy a interrumpir el uso de la palabra si no se dirige de ‘usted’ al jefe de Gabinete”. “Es el lenguaje de la Honorable Cámara de Diputados”, insistió.

Juliano prosiguió: “Cuando uno no puede explicar lo elemental, qué tiene, dónde vive, y das vuelta 15 días, y sometés a un silencio atroz... compartís los mismos presupuestos de la casta que venías a terminar”.

Tras lo cual el micrófono le fue cortado nuevamente. “Es la quinta vez. Diríjase de usted. Es lo que corresponde”, insistió Menem.

Fuente: La Nación