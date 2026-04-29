Tragedia en el Río de la Plata: confirman que el cuerpo hallado es de uno de los pescadores desaparecidos

El cuerpo hallado el martes a la tarde en el Río de la Plata es de Alcides Ledesma Patiño (47) , uno de los pescadores desaparecidos cuando navegaban a la altura de Avellaneda. Así lo confirmó la propia familia, que reconoció los restos del hombre en la morgue de Lomas de Zamora.

Nada se sabía de Ledesma Patiño -de nacionalidad argentina- desde el domingo a la tarde, cuando junto a José Luis Herrera -paraguayo- se embarcaron para pescar en el Río de la Plata, a la altura de Parque del Río, en Villa Domínico.

La última persona que los vio, a lo lejos, fue un testigo que los divisó desde la costa haciendo luces en el horizonte, justo cuando soplaba con fuerza el viento, una condición adversa para meterse en el río. Otro factor que complicó la excursión fue la fuerte bajada del río, lo que obligó a los pescadores a meterse aguas adentro para encontrar un lugar de profundidad.

"Se metió una piragua con un motorcito de bordeadora hace como dos horas. Se ve que no clava bien el ancla. A lo lejos están haciendo señales de luces. Todavía se llega a ver. Cinco minutos más y no se los ve más", dijo el hombre en el video.

El cuerpo de Ledesma apareció el martes a las 16.30 , a la altura de Quilmes, a unos 14 kilómetros de la costa. Un primer dato sembraba más preocupación: la descripción de la ropa coincidía con la indumentaria que llevaba el pescador al momento de su entrada al río. Según la declaración de su esposa, iba con una campera amarilla flúor, una remera de mangas largas de colores vivos, pantalón gris y una gorra.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Lomas de Zamora, donde este miércoles a la mañana se practicó la autopsia. Hasta allí llegó la esposa, que reconoció el cuerpo.

Ledesma y Herrera habían salido a pescar solos por pimera vez. "Siempre van cinco o seis, justamente para que alguno se quede en tierra y otros vayan en el bote", relató Aldana, hija de Ledesma, mientras se llevaba a cabo la búsqueda de ambos pescadores.

Continúa el operativo para dar con Herrera. Si bien su familia fue convocada el martes para reconocer un cuerpo encontrado en La Boca, luego se descartó esa pista.

"El domingo no estaba para ir a pescar, era como meterse en la arena y quedar atrapado ahí. Es feo cuando la marea te lleva y no podes salir, es desesperación, no sabes qué hacer, pero hay que estar calmado", dijo Leo, sobrino del hombre que sigue desaparecido en el Río de la Plata.

Fuente: Clarín