Núñez: un hombre que llevaba un paquete con dólares fue asaltado, se defendió a los tiros e hirió a un ladrón

Un ex policía de la Ciudad se defendió a los tiros de un intento de robo mientras realizaba la entrega de un paquete con dinero en el barrio porteño de Núñez .

El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 14:30 en la calle Vedia al 2100. Durante el violento episodio, el hombre dejó gravemente herido a uno de los delincuentes.

Según informaron fuentes oficiales a TN , el hombre de 53 años fue sorprendido por cuatro sospechosos que se movilizaban en dos motos . Uno de ellos llevaba un arma de fuego con la presunta intención de concretar el robo.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, la víctima había sido contactada previamente para realizar la entrega , en lo que aparentaba ser una operación habitual.

Sin embargo, los investigadores sospechan que los delincuentes podrían haber intervenido un celular para engañarlo y llevarlo hasta ese punto.

Al bajarse de la moto y acercarse al domicilio, el exefectivo porteño fue interceptado por la banda . En ese momento, logró alejarse unos metros y comenzó un forcejeo con uno de los atacantes.

Siempre según su relato, en medio de esa situación sacó su revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho de uno de los agresores , a la altura de la ingle.

El delincuente herido, de 28 años, cayó tendido en la vereda con una importante pérdida de sangre, mientras que sus cómplices escaparon rápidamente del lugar y permanecen prófugos.

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y generó momentos de pánico entre los vecinos. “Fue un estruendo muy fuerte. Salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda”, relató un vecino en declaraciones televisivas.

“Gritos, personas asomadas por las ventanas y confusión generalizada ante la incertidumbre de si había más disparos o peligro en la zona”, describió otro.

Algunos de ellos intervinieron para asistir al herido: una mujer aportó una sábana para intentar frenar la hemorragia , improvisando un torniquete hasta la llegada de los servicios de emergencia. También trascendió un audio en el que el sospechoso pide clemencia.

Finalmente, el herido fue trasladado a un centro de salud bajo custodia policial, donde permanece internado, mientras la investigación avanza para identificar y detener a los otros tres involucrados.

Fuente: TN