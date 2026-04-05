Llevó un paquete con dólares a Núñez y fue emboscado por motochorros: baleó a uno de los ladrones, que le suplicó por su vida

Un repartidor que fue sorprendido por un grupo de cuatro motochorros en Núñez cuando entregaba un paquete con dinero se defendió a los tiros e hirió a uno de los ladrones , que fue abandonado por sus cómplices.

En un video que se viralizó del intento de robo se escucha la detonación del disparo y cómo el delincuente termina pidiendo por su vida .

El frustrado ataque ocurrió en la vía pública en la víspera del fin de semana extra largo de Pascua: fue el miércoles 1° de abril a las 14.30, a plena luz del día .

En la filmación de una cámara de seguridad, se ve cómo el repartidor llega hasta una casa de la calle Vedia al 2100 y toca el timbre.

Fuentes policiales consultadas por Clarín informaron que el hombre, de 53 años, es un agente retirado de la Policía de la Ciudad .

Al dar su testimonio, contó que había ido a entregar un paquete con dinero . Según trascendió, serían dólares. Allí fue sorprendido por los cuatro motochorros, que llegaron en dos motos y subieron a la vereda. Uno de ellos, denunció, le exhibió un arma de fuego con la intención de robarle .

Según su relato, se alejó unos metros y forcejeó con uno de los agresores, momento en el que efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho de uno de los ladrones .

El herido, un hombre de 28 años, quedó tendido en la vereda, mientras que los otros tres sospechosos escaparon, confirmaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Los investigadores ahora intentan determinar si hubo un hackeo previo al ataque, por el que habría convocado a la víctima a la vivienda con el objetivo de emboscarlo y llevarse los dólares.

En la grabación de la cámara de seguridad se ve que cuando dos motochorros encierran al repartidor , uno se baja y le pide que le entregue el bolso. Allí también parece exigirle que le entregue el arma.

Todo ocurre en cuestión de segundos. Comienza el forcejeo y los tres salen de plano . A los otros dos ladrones no se los ve.

El final de la secuencia sólo se escucha, ya que la cámara queda fija en la entrada de la vivienda. Hay una detonación y la moto acelera y se va .

"Tirate al piso, tirate al piso" , le exige el agente retirado al motochorro que resultó herido. También le pide que deje su celular.

El ladrón ruega por su vida, balbucea con evidente nerviosismo y finalmente cede ante el pedido del repartidor. "Sí, señor, sí, señor" , se lo escucha decir. Tras ser asistido en el lugar, donde perdió mucha sangre, fue internado por las heridas que sufrió. Quedó con custodia policial ya que se encuentra detenido y a disposición de la Justicia.

Fuente: Clarín