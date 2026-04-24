Nueva encuesta electoral: ninguno llega a 30% y sólo 4 puntos de diferencia entre libertarios y PJ

Una nueva encuesta electoral muestra una grieta menguada y fuerte dispersión. El estudio se hizo para las próximas presidenciales de 2027 y dejó (al menos) dos datos centrales : ninguna fuerza llegó al 30% y hubo sólo cuatro puntos de diferencia entre libertarios y peronistas, con el oficialismo al frente .

El trabajo es de Rubikon Intel , una consultora que tiene entre sus caras visibles a un exfuncionario K, Fernando "Chino" Navarro, y al analista Roberto Wohlgemuth. En 2025, con uno de sus primeros trabajos, acertó el triunfo porteño de Manuel Adorni . Su último sondeo incluyó 1.239 casos a nivel país , entrevistados entre el 13 y el 15 de este mes, con un margen de error de +/- 2,78%.

Clarín ya adelantó un tramo del informe, que venía con un enfoque particular. La encuestadora midió las imágenes de 16 políticos , pero en lugar de mezclarlos a todos, los dividió según se pertenencia política o posicionamiento. Y armó cinco duelos, con dos mujeres que sorprendieron.

Respecto a los datos electorales , son prematuros por varias razones. Una: falta todavía más de un año para la presidencial. Dos: ni siquiera está claro cómo será el proceso; si tendrá instancia de Primarias o no, ya que el Gobierno propone eliminarlas .

Como ya explicó Clarín , las encuestas de los últimos meses vienen mostrando una caída generalizada de los números del Gobierno, que había tocado su clímax a fin de año. En el arranque del informe de Rubikon Intel , dos cuadros lo grafican:

Aprobación de gestión y rumbo del país

En base a un sondeo nacional de 1.239 casos

1) Por un lado, cuando se pregunta por la aprobación de la gestión de Milei como presidente, el balance es negativo: 42,8% a favor y 57,2% en contra .

2) Por el otro, respecto al rumbo que lleva el país , el 25,8% considera que es "correcto" contra 48% que lo percibe "incorrecto" . Para el 21,7%, no está "ni bien ni mal" y el resto, "no sabe".

Antes de entrar en el terreno electoral, el informe se mete con las imágenes de los políticos. En cuanto al Presidente , el balance que en rojo: 41,7% de positiva (19,9% muy buena + 21,8% buena) contra 56,9% negativa (13% mala + 43,9% muy mala). Números regulares, pero que le alcanzan para terminar como el mejor de los 16 dirigentes evaluados .

En cuanto a la medición electoral, se hizo la siguiente pregunta: "Si las elecciones presidenciales fueran este domingo, ¿por qué espacio o partido votaría?" . Con estos resultados:

En base a un sondeo nacional de 1.239 casos

Además de la dispersión, con ninguna fuerza en 30 puntos y sólo cuatro de distancia entre primero y segundo, otro dato central aquí es el porcentaje que suma el PRO: lo suficientemente bajo como para quedar afuera de la pelea mayor, pero lo suficientemente alto como para incidir en ella, con un daño sensible al oficialismo.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín