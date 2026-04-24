Combinar clavos de olor con cáscaras de banana: por qué hay que hacerlo al menos una vez al mes

En el mundo de los trucos caseros, hay uno que se transmite de generación en generación y sigue vigente: mezclar clavos de olor con cáscaras de banana . Usados correctamente, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para nutrir plantas, mejorar el sustrato y ayudar a mantener alejadas algunas plagas.

Esta combinación se utiliza principalmente en macetas, canteros y plantas de interior que necesitan refuerzo nutricional o protección básica frente a insectos.

La cáscara de banana funciona como fuente natural de potasio, fósforo y otros minerales que pueden enriquecer la tierra de manera gradual. Al descomponerse, libera nutrientes beneficiosos para raíces, hojas y floración.

Por su parte, los clavos de olor son valorados por su aroma intenso, que muchas personas utilizan como repelente natural frente a hormigas, mosquitos o pequeños insectos que rondan las macetas.

La combinación permite sumar nutrición al sustrato mientras se genera una barrera aromática que ayuda a proteger el entorno de la planta.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Dentro de los principales beneficios de este truco están:

La cáscara de banana se utiliza en distintos trucos caseros porque aporta minerales que enriquecen el suelo con el paso del tiempo. Los clavos de olor, en tanto, son elegidos por su perfume penetrante y por su uso tradicional como repelente natural.

Combinados, se convierten en un método simple y práctico para mejorar el entorno de las plantas sin recurrir inmediatamente a productos comerciales. Este tipo de prácticas deben ser acompañadas por riego adecuado, buena luz y una rutina de cuidado constante.

Fuente: TN