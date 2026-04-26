Nueva encuesta electoral con datos muy favorables para Milei y La Libertad Avanza

Cuando el grueso de las encuestas marcan una caída del Gobierno , en todos los aspectos, un nuevo estudio nacional enciende una luz de esperanza para Javier Milei y sus libertarios. Y más que eso: todos los cuadros del trabajo traen números muy favorables para el oficialismo. ¿Creer o reventar?

Dato: el trabajo es de Isasi - Burdman , la consultora que mejores cifras suele publicar para la Casa Rosada . Las elecciones legislativas fueron un buen ejemplo de esta tendencia: Isasi - Burdman acertaron el triunfo de Manuel Adorni en CABA , cuando el resto pronosticaba una derrota; pero pifiaron feo en Provincia , en el comicio local que ganó cómodo el peronismo.

Dirigida por los analistas Viviana Isasi y Julio Burdman , la firma presentó este fin de semana su último relevamiento nacional, de 2.049 casos online, entrevistados entre 19 y el 24 de este mes.

Los escenarios electorales de este sondeo retoman la idea que se había instalado a fin de año, cuando el Gobierno tocó su clímax en las encuestas, y se presumía que Milei podía conseguir su reelección en primera vuelta , sin necesidad de balotaje.

La primera pregunta que hace la consultora es: "Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes partidos / candidatos votaría?" . Y allí, los libertarios lideran con una ventaja de 20 puntos.

La Libertad Avanza de Milei llega a 42% contra 22% del Peronismo de Cristina, Kicillof y Massa . Alejados quedan El FIT de Bregman y Del Caño con 5% y Provincias Unidas de Pullaro y Llaryora con 4% . Completan Otro con 9% y No sabe con 18% .

Luego, se hace una segunda medición , con una variante opositora. Una Alianza entre Provincias Unidas de Pullaro y Llaryora, y el PRO de Macri . Esta opción suma 11% . Como La Libertad Avanza baja a 38% , queda arriba comodísimo, pero sin cifras para vencer sin segunda vuelta. El Peronismo lo secunda con 20% y e l FIT queda en 5% . Completan Otro con 5% y No sabe con 20%

El tinte oficialista del estudio se confirma no sólo con los cuadros de intención de voto. Isasi - Burdman preguntan también por los puntos clave de la reforma electoral que acaba de presentar el Gobierno y las respuestas reflejan un fuerte apoyo.

1) El 81% está a favor de que las provincias incorporen la boleta única de papel, como ya existe a nivel nacional.

2) El 69% apoyo que la provincia de Buenos Aires use este mismo sistema para su elección a gobernador del año próximo.

3) El 74% está de acuerdo con eliminar las PASO.

4) El 73% apoyo que aumente el financiamiento privado para las campañas electorales.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín