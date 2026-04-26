La CGT recusará al juez que suspendió la cautelar contra la reforma laboral: “Hicieron las cosas con un grado de obscenidad que molesta”

La Confederación General del Trabajo adelantó este domingo que, además de apelar el fallo de la Cámara de Trabajo que dio vía libre a la aplicación de la reforma laboral, va a recusar al juez Víctor Arturo Pesino , quien concedió la apelación del Gobierno en contra del fallo que había suspendido 82 artículos de la normativa.

"Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos diga los próximos pasos a seguir", expresó Cristian Jerónimo , uno de los triunviros de la CGT, en diálogo con Futurock.

El también dirigente gremial del sindicato del Vidrio apuntó a uno de los jueces, quien poco después de fallar a favor de la Casa Rosada, le extendieron su pliego por cinco años más .

"Es muy evidente. Hubiesen esperado más, el grado de obscenidad que se tomaron, cómo hicieron las cosas, no solamente indigna sino que molesta y mucho, están jugando con la vida de los trabajadores ", cuestionó.

Días atrás, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió el pliego del juez Pesino, uno de los integrantes de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, para concederle la prórroga solicitada antes que cumpla los 75 años de edad.

Pesino es uno de los dos magistrados que de esa sala que falló a favor del Gobierno en el reclamo contra la cautelar del juez Raúl Ojeda, que había logrado la CGT contra la reforma laboral.

Días atrás, el tribunal de alzada en material laboral accedió a suspender la cautelar concedida por un juez de primera instancia, lo que volvió a dejar en plena vigencia la reforma laboral que impulsó el Gobierno. La decisión fue celebrada por el presidente Javier Milei con un posteo en X: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país".

"Esto no termina con la marcha del 30 de abril. Lo dijimos: esta discusión es larga, es una carrera de resistencia, esta pelea va a ser larga, y no estamos dispuesto a ceder un solo derecho", agregó Jerónimo.

Efectivamente, el próximo jueves habrá una movilización a Plaza de Mayo en la previa del feriado del viernes por el Día del Trabajador. La actividad incluirá una misa para recordar al papa Francisco, a un año de su muerte.

El dirigente cegetista, además, fue consultado por la posibilidad que se convoque a un paro general.

"Nunca se descarta. Seguramente la conflictividad va a seguir escalando, no solamente por la reforma laboral, sino por la situación diaria que viven en día a día los argentinos", sentenció.

Fuente: Clarín