Ni lengua de suegra ni potus: la planta de interior que casi no lleva cuidados y es ideal para principiantes

Las plantas de interior suelen ser una de las principales decoraciones elegidas hoy en día para darle vida a los hogares. Sin embargo, no todos están preparados para asumir esos cuidados y las mismas terminan muriendo o teniendo un aspecto que se aleja del deseado.

En ese sentido, existe una planta de interior que casi no requiere cuidados y es ideal para principiantes . No es la lengua de suegra, ni el potus , sino que se trata de la zamioculca , una especie no tan conocida que es capaz de soportar descuidos, poca atención y condiciones que otras plantas no tolerarían.

Esta planta es originaria de África, motivo por el cual se adapta mejor a los ambientes cálidos, y una de sus principales características es su estructura que le permite almacenar una gran cantidad de agua, lo que le ayuda a soportar periodos más largos de tiempo sin recibir riego.

Con los cuidados adecuados, la zamioculca muestra unas pequeñas flores de color amarillo bronce, que medirán entre 5 y 7 centímetros, y aparecerán ocultas entre las hojas de la base, lo que le dará un mejor aspecto al ambiente donde se la ubique.

Además, ubicarla en lugares específicos de la casa podría traer ciertos beneficios para las personas según el Feng Shui. En esa filosofía, la zamioculca simboliza la vida, la abundancia y la energía, siempre y cuando esta reciba los cuidados adecuados. La recomendación es ubicarla en sectores específicos de la casa, como el Este o el Noroeste, en espacios con luz tenue.

Más allá de esa lectura vinculada al Feng Shui , lo cierto es que la zamioculca se ganó un lugar entre las plantas de interior más valoradas por una razón concreta: combina buena presencia con una exigencia mínima. No necesita una rutina compleja y tolera errores comunes de quienes recién arrancan.

En un contexto en el que muchas personas buscan sumar naturaleza al hogar sin quedar atadas a cuidados difíciles de sostener, esta especie aparece como una de las alternativas más prácticas. Su capacidad para adaptarse, soportar descuidos y mantenerse en buen estado con atenciones básicas la convierten en una gran puerta de entrada al mundo de las plantas.

Fuente: TN